Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Handy seid, welches eine hervorragende Kamera besitzt und nicht viel kostet, dann könnte das Pixel 6a etwas für euch sein. Bei Tink gibt es das Smartphone aktuell mit Google Nest Mini viel günstiger.

Google Pixel 6a aktuell sehr günstig zu haben

Originalartikel:

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem guten und bezahlbaren Android-Smartphone seid, dann könntet ihr wie viele andere Menschen das Pixel 6a von Google ins Auge fassen. Das günstige Android-Handy mit leistungsstarkem Tensor-Prozessor und hervorragender Kamera wird auf Amazon aktuell für 330 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Als kostenlose Zugabe gibt es den neuen Google TV im Wert von 40 Euro dazu. So bekommt ihr ein tolles Set aus Handy und einem TV-Dongle mit vielen Möglichkeiten zum Schnäppchenpreis.

Google Pixel 6a – Freigeschaltetes Android-5G fähiges-Smartphone mit 12-Megapixel-Kamera – Charcoal Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.02.2023 11:29 Uhr

Das Bundle aus Pixel 6a und Google TV ist so beliebt, dass ihr sogar eine Wartezeit von 1 bis 2 Monaten in Kauf nehmen müsst. Das sollte euch aber nicht abhalten, denn meist wird viel schneller geliefert. Würdet ihr die beiden Geräte einzeln kaufen, dann müsstet ihr tatsächlich die 39,99 Euro für den Google TV extra zahlen (bei Amazon anschauen). Den TV-Dongle gibt es also geschenkt und ihr spart laut Preisvergleich etwa 40 Euro.

Was macht das Google Pixel 6a so beliebt?

Laut Google ist das Pixel 6a tatsächlich sehr beliebt und sorgt aktuell dafür, dass die Pixel-Verkaufszahlen deutlich steigen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn bis auf das 60-Hz-Display hat mich das Pixel 6a im Test begeistert. Ihr bekommt alle Features von den Top-Smartphones, eine tolle Kamera, hohe Performance, lange Akkulaufzeit und das alles in einem kompakten Handy zum echt günstigen Preis. Wie bei den Top-Handys bekommt ihr auch hier 5 Jahre Software-Updates und seid somit sehr lange abgesichert. Wenn ihr mit den 60 Hz leben könnt, dann ist dieses Handy meine Empfehlung für diesen Preisbereich.