Samsung hat insgesamt drei neue Top-Smartphones vorgestellt, die mehr oder weniger begeistern können. Besonders das Galaxy S23 Ultra soll aber erstmals etwas schaffen, was zuvor noch kein Samsung-Handy hinbekommen hat. Das neue Top-Handy soll bei der Akkulaufzeit mit dem iPhone 14 Pro Max mithalten können.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Überraschend gute Akkulaufzeit

Nach der Vorstellung des Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra tauchen neue Details auf, die von ersten Testern stammen. Samsung hat zwar viele Informationen geteilt, doch die tägliche Nutzung wird erst zeigen, wie gut die neuen Smartphones wirklich sind. Zumindest bei der Akkulaufzeit gibt es Gutes zu vermelden. Demnach soll das Galaxy S23 Ultra im normalen Alltag mit dem iPhone 14 Pro Max mithalten können. Laut Ramal nehmen sich beide Smartphones bei der Akkulaufzeit nichts mehr:

Er konnte das Samsung Galaxy S23 Ultra bereits sechs Tage nutzen und hat es mit seinem iPhone 14 Pro Max im Alltag verglichen. Beide Smartphones sollen auf einem sehr ähnlichen Level sein, wenn es um die Akkulaufzeit geht. Samsung hatte beim Ultra-Modell den Akku aber nicht vergrößert. Es misst weiterhin 5.000 mAh. Entsprechend geht er davon aus, dass insbesondere der extrem effiziente Qualcomm-Prozessor verantwortlich dafür ist, dass das Galaxy S23 Ultra jetzt eine so viel bessere Akkulaufzeit bietet.

Galaxy S23 Ultra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.02.2023 06:59 Uhr

Wir konnten uns das Samsung Galaxy S23 Ultra anschauen:

Samsung Galaxy S23 und S23 Plus dürften auch profitieren

Beim Galaxy S23 und S23 Plus dürfte der Effekt sogar noch größer sein. Samsung hat dort nämlich nicht nur den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy verbaut, sondern die Akkus auch um jeweils 200 mAh vergrößert. Alle neuen Samsung-Handys dürften also deutlich länger durchhalten. Gleichzeitig wurde auch die Leistung gesteigert. Unter der Haube hat Samsung also die richtige Entscheidung getroffen, da nicht mehr der eigene Exynos-Chip zum Einsatz kommt.

