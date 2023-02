Dass das iPad den Tablet-Markt beherrscht, ist kein Geheimnis. Im vierten Quartal 2022 hat die Dominanz aber erstaunliche Ausmaße angenommen. Lediglich Samsung kann sich noch halbwegs gegen die Apple-Konkurrenz behaupten. Bemerkenswert ist die iPad-Dominanz vor allem aus einem Grund.

Nach jahrelanger Abstinenz kehrt Google mit dem Pixel Tablet 2023 wieder in den Tablet-Markt zurück. Damit hat sich der US-Konzern eine schwere Aufgabe gestellt, denn auch 13 Jahre nach der Vorstellung des ersten iPads beherrscht Apple das Tablet-Geschäft wie kein anderer.

Wie groß die Dominanz ist, zeigen Zahlen aus dem vierten Quartal 2022. Dort lag Apples Marktanteil bei 49,2 Prozent, so die Marktforscher von IDC (Quelle: PhoneArena). Oder anders: Fast jedes zweite Tablet, das zwischen Oktober und Dezember 2022 über den Ladentisch ging, trug ein Apfel-Logo. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt das ein sattes Plus von 28,8 Prozent. Insgesamt setzte Apple 22,5 Millionen iPads ab.

Zweitplatzierter war Samsung. Die Südkoreaner konnten ihren Marktanteil in Q4/22 leicht steigern, von 15,8 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 16,8 Prozent. Unterm Strich setzte Samsung 7,7 Millionen Galaxy-Tabs ab.

Alle anderen Tablet-Hersteller in den Top 5 mussten herbe Verluste hinnehmen. Besonders groß waren die bei Lenovo. Hier ging es um 49,9 Prozent nach unten. Ebenso tief in den roten Zahlen: Amazon und Huawei.

Beim Blick auf die Gesamtmarktanteile von 2022 ergibt sich folgendes Bild: Apple auf Platz 1 mit 38 Prozent, gefolgt von Samsung mit 18,6 Prozent. Die Bronzemedaille geht an Amazon mit 9,8 Prozent, danach kommt Lenovo mit 7,1 Prozent. Huawei liegt auf Platz 5 mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent. Die restlichen Hersteller teilen sich zusammen 20,9 Prozent.

Die Apple-Dominanz ist unter einem Gesichtspunkt besonders bemerkenswert: 2022 war eigentlich kein gutes iPad-Jahr. Die neuen Pro-Modelle sind minimale Upgrades mit M2-Chip und mit dem iPad der 10. Generation hat sich Apple in den Augen vieler richtig in die Nesseln gesetzt. Lediglich das iPad Air der 5. Generation, das im Frühjahr vorgestellt wurde, ist dank M1-Chip ein lohnendes Update gewesen. Dass Apple trotz dieser „Wir machen gerade so viel, wie nötig ist“-Strategie so erfolgreich ist, ist eine Blamage für die Hersteller von Android-Tablets.