PlayStation hat sich mit ein paar Berühmtheiten zusammengetan und neue Videos zur PlayStation 5 veröffentlicht. Diese sind mit reichlich Gameplay bestückt, unter anderem von Resident Evil: Village.

PlayStation 5: Welche Stars hat Sony sich ausgesucht?

Der Release der PlayStation 5 steht nun auch hierzulande kurz bevor. Um euch ordentlich in Stimmung zu bringen, hat Sony zwei neue Videos veröffentlicht. Für diese haben sie sich sogar zwei besondere Gäste ins Boot geholt und so genießen Schauspieler Michael B. Jordan und Profi-Tennisspielerin Naomi Ōsaka das neue Spielerlebnis der kommenden Next-Gen-Konsole, in der Hoffnung von Sony, den Verkauf mithilfe der Kampagne weiter zu boosten.

Erstes Gameplay zu Resident Evil: Village

Während die Promis die Konsole ausprobieren, erzählen sie ein paar Anekdoten aus ihrem Leben und wie sie selbst zu Spielen stehen. Beide haben offensichtlich Spaß dabei, den Spinnenmann in Spider-Man: Miles Morales durch die Stadt zu hetzen, doch davon gab es in der Vergangenheit schon reichlich zu sehen.

Spannend ist allerdings das Gameplay zu Resident Evil: Village, denn Bilder dazu waren bisher rar. Vielleicht gibt es ja bald weitere Informationen zum Spiel – ein Release-Termin steht zum Beispiel noch aus. Wir halten euch darüber natürlich auf dem Laufenden.

(„Resident Evil 8“-Gameplay ab 01:45)

Während Naomi darüber besorgt ist, dass sie in dem Horrorspiel rennen kann, weil das oft bedeutet, dass man verfolgt werden könnte, zeigt sie sich vom haptischen Feedback fasziniert. Das Herunterspringen und die Bewegungen werden also offensichtlich gut vom DualSense-Controller rübergebracht, was die Vorfreude noch steigert.

Hierzulande erscheint die Konsole offiziell am 19. November 2020. Viele Handel haben allerdings bereits Lieferschwierigkeiten angekündigt, also kann es sein, dass ihr etwas länger warten müsst.