Der Technikkonzern hat durchsickern lassen, dass bis zum Release doch nicht die geplante Menge an Konsolen vom Band laufen wird – doch woran liegt das?

Es lief doch so gut ... Sony hat angekündigt, bis zur Veröffentlichung der PlayStation 5 die angekündigte Produktionsmenge von 15 Millionen Konsolen nicht erreichen zu können. Ist das doof? – Ja. Vor allem für Sony, deren Börsenwert nach Bekanntwerden dieses Umstandes direkt um 3,5 Prozent eingebrochen ist. Müsst ihr jetzt in Panik ausbrechen und schreiend im Kreis rennen? – Nein, wahrscheinlich nicht (es sei denn, ihr wollt unbedingt). Schließlich hat der Konzern verlauten lassen, dass bis dahin immerhin 11 Millionen Geräte vom Band laufen werden. Aber was ist der Grund für diesen Einbruch?

Das erwartet euch auf der neuen Konsole ... wenn ihr eine bekommt:

Anscheinend sorgen einige Bauteile in der Herstellung für Engpässe. Problemkind ist hier laut dem Magazin Bloomberg das SOC (System on Chip), welches eigens für die PS5 von Grund auf neu programmiert werden muss. Hier wird aktuell nur eine Produktionsausbeute von gerade einmal 50 Prozent des eigentlich geplanten Wertes erzielt. Diese Ausbeute steigt zwar angeblich langsam wieder an, hat sich allerdings noch lange nicht auf ein stabiles Maß eingepegelt. Ein Grund hierfür könnte der Ausfall vieler Mitarbeiter und die Verzögerung verschiedener Lieferung aufgrund der Corona-Pandemie sein. Eine offizielle Stellungnahme von Sony gibt es bislang allerdings nicht.

Das ist eine gute Frage. Für den Markt in den USA sind 3,5 Millionen Konsolen einkalkuliert. Also bleibt für den Rest der Welt ... naja ... der Rest. Nach Adam Riese etwa 7,5 Millionen Exemplare. Sony hat vorgesorgt – und knapp 60 Flüge reserviert, um die PS5 auch rechtzeitig an den Mann (oder die Frau) bringen zu können. Das meinte zumindest ein Analyst des asiatischen Marktforschungsunternehmens Niko Partners in einem Tweet:

Sony are using air freight to ensure that PS5 can meet demand / supply enough units

The company has booked 60 flights from October (Delta 747) to ship consoles to retailers. This supply is expected to last through the quarter

Air freight is faster than sea, but more expensive.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 14, 2020