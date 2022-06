Der chinesische Hersteller Realme bringt seine Handys GT Neo 3 und GT Neo 3T nach Deutschland. Für Fans von Dragon Ball Z steht eine besondere Edition des GT Neo 3T bereit. Diese lädt den Akku nicht nur rasant auf, sondern bietet auch ein passendes Anime-Design.

Realme GT Neo 3T: Edition für Dragon-Ball-Z-Fans

In Kürze lassen sich die Handys GT Neo 3 und GT Neo 3T auch in Europa erstehen. Das GT Neo 3T bietet Realme auch in einer speziellen Edition an, die sich eindeutig an Fans von Dragon Ball Z richtet. Im Unterschied zur Standardvariante ist hier unter anderem die Rückseite anders gestaltet worden. Zusätzlich stehen passende Hintergrundbilder und App-Icons bereit.

An der weiteren Ausstattung hat sich im Vergleich nichts geändert. Genau wie beim Realme GT Neo 3T lässt sich auch der Akku der Dragon-Ball-Z-Version mit 80 Watt aufladen. Einen Unterschied gibt es beim Verkaufsstart, denn die Fan-Variante kommt erst am 8. Juli 2022 für 499,99 Euro in die Läden.

Beim Realme GT Neo 3T ist ein Snapdragon 870 5G mit dabei, dem 8 GB Arbeitsspeicher und zwischen 128 GB und 256 GB interne Kapazität zur Seite stehen. Bei den Farben haben Kunden die Wahl zwischen Dash Yellow, Drifting White und Shade Black. Die Preise liegen zwischen 429,99 Euro und 469,99 Euro. Ab dem 15. Juni ist das Handy direkt bei Realme, aber auch bei Amazon sowie bei MediaMarkt und Saturn zu bekommen.

Highlight des Realme GT Neo 3 (ohne T) ist der 5.000-mAh-Akku, der sich bei einer Variante kabelgebunden mit 150 Watt aufladen lässt. Schon 5 Minuten sollen ausreichen, um die Batterie von 0 auf 50 Prozent zu bekommen. Statt eines Snapdragon 870 5G hat sich Realme für einen MediaTek Dimensity 8100 5G entschieden. Es stehen 8 GB beziehungsweise 12 GB als Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher zur Verfügung. Die Preise liegen zwischen 599,99 Euro und 699,99 Euro.

Mehr zum Realme GT Neo 3 im Video:

Realme GT Neo 3 mit 150-Watt-Ladefunktion für die Mittelklasse

Flash-Sale zu neuen Realme-Handys

Nur am 9. Juni gibt es die beiden Handys bei einer Art Vorab-Flash-Sale günstiger. Realme gewährt Kunden hier einen Rabatt zwischen 30 Euro und 50 Euro (bei Realme ansehen).