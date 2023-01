Rockstars Cowboy-Epos stürmt derzeit die Xbox-Charts – kein Wunder, denn Red Dead Redemption 2 ist in der Ultimate Edition auf der Microsoft-Plattform um satte 70 Euro im Preis reduziert.

Red Dead Redemption 2 Facts

Die Ultimate Edition von Red Dead Redemption galoppiert gerade in den Xbox-Charts nach oben. Das Abenteuer, in dem ihr euch durch den Wilden Westen kämpft, legt dank eines massiven Rabattes auf den Xbox-Konsolen momentan ein starkes Comeback hin und sichert sich Platz 5 in der Topseller-Liste.

Red Dead Redemption 2: 70 Euro auf der Xbox sparen

In Red Dead Redemption 2 schlüpft ihr in die Stiefel von Arthur Morgen und könnt den Wilden Westen so realitätsnah wie in keinem anderen Spiel erleben. Rockstars detailversessenes Meisterwerk lässt euch viele Freiheiten dabei, wie ihr eure Zeit in der Open World verbringen wollt. So könnt ihr zum Beispiel Raubzüge durchführen, Kopfgeldmissionen annehmen, fischen, jagen oder Poker spielen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Red Dead Redemption 2 an:

Red Dead Redemption 2 für PC - Launch-Trailer

Wenn ihr wirklich alles auskosten wollte, was Red Dead Redemption 2 zu bieten hat, dann könnt ihr euch jetzt die Ultimate Edition des Spiels für eure Xbox gönnen. Neben dem Basis-Spiel erhaltet ihr damit auch noch Red Dead Online sowie mehrere Boni für den Story- und Online-Modus. Im Microsoft-Store kostet das Abenteuer derzeit nur 29,99 Euro statt 99,99 Euro.

Xbox-Charts: GTA 5 ebenfalls unter den Top-Spielen

Red Dead Redemption 2 ist nicht das einzige Rockstar-Game, das in den Xbox-Charts momentan weit oben steht. Auch GTA 5 ist nicht aus der Topseller-Liste wegzudenken und schnappt sich dank eines ebenfalls attraktiven Rabattes Platz 2 – der Dauerbrenner muss sich nur Dead Island: Definitive Edition geschlagen geben. Das in Deutschland lange Jahre indizierte Zombie-Highlight ist aktuell bereits für 4 Euro im Xbox-Store zu haben und lässt auf diese Weise alle anderen Konkurrenten hinter sich.

