Die Apple Watch hat den Smartwatch-Markt im Sturm erobert – zu Recht, denn die kluge Uhr bietet viele Vorzüge. In einem entscheidenden Punkt hat Apple aber geschlafen und die Nutzung unnötig verkompliziert. Ein praktisches Produkt auf Amazon schließt die Lücke und ist heute sogar günstiger zu haben.

Mehr noch als bei Smartphones oder Tablets kann das Aufladen von Smartwatches zu einer nervigen Angelegenheit werden. Nur die wenigsten Uhren setzen auf Standards wie USB C, sondern bringen ihren eigenen Lademechanismus mit. Auch die Apple Watch ist hier schuldig, weshalb vor allem das Laden unterwegs zu einem echten Problem auswachsen kann. Dafür hat Hersteller NEWDERY aber eine clevere Lösung gefunden.

Amazon bietet kompaktes Apple-Watch-Ladegerät günstiger an

Für alle Generationen der Apple Watch hat der Hersteller ein kleines USB-Ladegerät entwickelt, das sich an Computer, Ladeadapter oder Anschluss im Auto befestigen lässt. Regulär müssen Käufer 15,99 Euro dafür zahlen, jetzt ist das Gerät aber als Blitzangebot für 13,59 Euro auf Amazon erhältlich. Highlight ist die Größe, denn das praktische Helferlein ist kaum größer als ein Schlüsselanhänger und lässt sich über eine Schlaufe auch an Rucksack, Koffer oder anderen Gepäckstücken befestigen. So hat man das passende Apple-Watch-Ladegerät immer dabei. Selbst in die Hosentasche passt das Gerät.

Einziger Nachteil könnte für manche der USB-A-Ladeanschluss sein. Hier müssen Käufer im Vorfeld schauen, ob ihr Computer, der Ladeadapter oder Autoanschluss den passenden Stecker besitzt. In der Regel sollte das aber der Fall sein.

Apple-Watch-Ladegerät von NEWDERY auf Amazon

Bei Amazon-Kunden sehr beliebt

Auf Amazon kommt das Apple-Watch-Ladegerät von NEWDERY gut an. Bei knapp 1.000 Rezensionen kommt der Alltagshelfer auf sehr gute 4 von 5 möglichen Sternen. Gelobt wird unter anderem die kompakte Größe und der starke Magnet, der die Apple Watch sicher in Position hält. Für aktuell 13,59 Euro ist das Gerät also durchaus einen Blick wert.