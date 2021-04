Die nächste Open Beta zu Resident Evil Re:Verse ist eröffnet und ihr dürft das Spiel alle auf Herz und Nieren testen – aber nur für einen Tag.

Resident Evil Re:Verse: Multiplayer-Shooter jetzt in der Open Beta

Resident Evil begleitet die Fans bereits seit 25 Jahren. Um das zu feiern, veröffentlicht Capcom den Multiplayer-Shooter Re:Verse, ein Spiel, in dem vier bis sechs Spieler in kurzen fünfminütigen Runden gegeneinander antreten. Als Charaktere stehen euch zahlreiche bekannte Gesichter zur Verfügung und es ist eure Aufgabe, eure Gegner als „kraftvolle Biowaffe“ auszumerzen.

Einen Tag lang habt ihr die Möglichkeit, euch das Spiel anzuschauen und so viel zu spielen, wie ihr möchtet. Die Open-Beta-Phase endet allerdings bereits am 22. April 2021 um 8 Uhr morgens.

Die Testphase ist für alle offen, es gibt aber ein paar Bedingungen: Ihr müsst eine Capcom-ID haben, für die ihr euch kostenlos anmelden könnt, und ihr müsst die nötige Hardware besitzen. Laut Steam fallen die Anforderungen jedoch recht moderat aus:

Betriebssytem: Windows 10 (64 bit)

Prozessor: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5-7500

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Arbeitsspeicher: AMD Radeon RX 560 mit 4 GB VRAM/Nvidia GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB VRAM

DirectX: Version 12

Wenn ihr schon bei einem der vorherigen Tests teilgenommen habt, könnt ihr direkt dort wieder einsteigen. Wenn nicht, benötigt ihr den offiziellen Client. Der Download ist jeweils auf den unterstützten Plattformen PlayStation, Xbox und Steam möglich.

Veschafft euch einen ersten Eindruck durch den Trailer:

Ihr bekommt Resident Evil Re:Verse geschenkt

Ein genauer Release-Termin für den Multiplayer-Shooter steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass ihr zu jedem Kauf von Resident Evil Village ein kostenloses Exemplar von Resident Evil Re:Verse dazu bekommt.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia. Wenn ihr mehr zum Spiel erfahren möchtet, empfehlen wir uns eure umfangreiche Vorschau.

Was ist denn euer erster Eindruck von Resident Evil Re:Verse? Habt ihr euch so was immer schon gewünscht oder macht ihr lieber einen Bogen drum? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.