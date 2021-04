Mit dem ersten großen Patch 1.2 hat CD Projekt Red etliche Fehler von Cyberpunk 2077 ausgebügelt. Doch neben den bekannten Fixes haben Dataminer jetzt auch interessante Dateien entdeckt, die wohl Informationen zum kommenden DLC preisgeben.

Wird Cyberpunk 2077 für DLCs bereit gemacht?

Der mehr als holprige Start von Cyberpunk 2077 ist nach wie vor nicht vollkommen ausgebessert und es gibt noch einiges für die Entwickler zu tun. Doch jetzt wollen Dataminer schon erste Hinweise auf kommende Inhalte für den Sci-Fi-Shooter gefunden haben, wie Game Debate berichtet.

Seit dem Patch 1.2 befinden sich Dateien im Ordner von Cyberpunk 2077, die vorher dort nicht existierten. Die Quest-Dateien von Cyberpunk 2077 seien in drei verschiedene Gruppen eingeteilt: Prolog, Part Eins und Epilog. Die Dateien darin seien von „q000“ bis „q204“ nummeriert.

Jetzt tauchen neue Dateien bis „q301“ und 220 frische Dateien für den Ordner „story-ep1“ auf. Zuvor waren diesem nur fünf Dateien zugewiesen. Dass neuer Inhalt in Form von kostenlosen und kostenpflichtigen DLCs kommen würde, ist keine Neuigkeit für Cyberpunk-2077-Fans.

Neue Charaktere und Schauplätze für Cyberpunk 2077?

Doch die neu entdeckten Dateien geben auch Hinweise darauf, was Spieler des RPGs erwarten könnte. Zwar seien einige Dateinamen noch Platzhalter, doch gibt es Hinweise auf neue Schauplätze und Charaktere. Zwei Namen können dabei schon herausgelesen werden: Wagner und Anthony Anderson.

Eine Quest soll die Gruppe „Kurtz Militia“ und eine Geiselnahme beinhalten. Viele der neuen Quests sollen um die Pacifica-Gegend von Night City spielen und damit wohl von Mr. Hands ausgegeben werden. Das neue Gebiet wird wahrscheinlich den Namen „Newcomers Haven“ tragen.

Aufgrund des Umfangs an neuen Dateien gehen die Dataminer davon aus, dass es sich sehr wahrscheinlich um ein kostenpflichtiges Content-Update handeln wird. Natürlich sind dies alles bisher keine offiziellen Informationen seitens CD Projekt Red und es könnte auch noch einige Zeit dauern, bis diese Inhalte ins Spiel Einzug halten.

Für alle, die sehnsüchtig auf neuen Content für Cyberpunk 2077 warten, oder nach einem Grund suchen, ins Spiel einzusteigen, werden dies aber definitiv spannende Neuigkeiten sein. Schaut euch Cyberpunk 7077 auf Amazon an:

