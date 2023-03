Samsung hat mit seinen Falt-Handys den Weg für die Konkurrenz geebnet. Das südkoreanische Unternehmen entwickelt seit Jahren faltbare Geräte und gehört aktuell noch zu den größten Herstellern der Welt. Doch die Konkurrenz aus China schläft nicht und hat einen entscheidenden Vorteil auf ihrer Seite.

Samsung Electronics Facts

Samsung hat ein neues Scharnier für Falt-Handys im Test

Samsung arbeitet aktuell fleißig am Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5. Dort will das Unternehmen eine wichtige Neuerung einführen. Es soll ein überarbeitetes Scharnier im Design eines Wassertropfens geben, welches nicht wie beim Galaxy Z Flip 4 (Test) und Galaxy Z Fold 4 (Test) faltet, sondern nur stark gebogen wird und dann eben wie ein Wassertropfen aussieht. Das soll dafür sorgen, dass sich die Handys endlich komplett zuklappen lassen. Doch es gibt auch einen Nachteil. Die Haltbarkeit soll nicht so hoch sein wie bei der chinesischen Konkurrenz.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Top 10: Diese Smartphones sind bei euch aktuell sehr beliebt

Während das Honor Magic Vs und Oppo Find N2 nämlich für 400.000 Faltvorgänge ausgelegt sind, soll das Galaxy Z Fold 5 nur mindestes 200.000 Faltvorgänge halten. Das heißt nicht, dass das Samsung-Handy dann direkt nach 200.000 Faltvorgängen kaputt geht, doch es könnte ab diesem Zeitpunkt zu Mängeln kommen. Grundsätzlich sollten auch 200.000 Faltvorgänge für die Lebensdauer des Falt-Handys ausreichen. Doppelt so viel sorgen aber für eine größere Sicherheit. Bei den hohen Preisen, die die Smartphones kosten, werden diese vermutlich auch deutlich länger genutzt und sollten entsprechend auch keine Sollbruchstelle besitzen.

Wir haben uns das Honor Magic Vs angeschaut:

Honor Magic Vs im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung an weiterer Stelle unter Druck

Die chinesischen Hersteller von Falt-Handys bauen nicht nur langlebigere Displays ein, sondern verlangen auch geringere Preise. Das Honor Magic Vs wurde für Europa angekündigt und wird in Deutschland im frühen Sommer für 1.599 Euro auf den Markt kommen (bei Honor anschauen). Dann aber direkt mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Ein vergleichbares Galaxy Z Fold 4 mit 512 GB hat zum Marktstart 1.919 Euro gekostet. Mittlerweile ist es viel günstiger zu bekommen (bei Computeruniverse anschauen). Samsung muss sich also ordentlich anstrengen, um technisch und preislich nicht komplett abgehängt zu werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.