Drei Fäuste für ein Halleluja: Mit der Galaxy-S23-Reihe will Samsung der Konkurrenz zeigen, wer in der Smartphone-Welt den Ton angibt. Ob das gelingt, zeigt der Test der Stiftung Warentest. Die Profis sind vom Handy-Trio begeistert – finden aber auch ein Haar in der Suppe.

Die Urteile der Stiftung Warentest haben entscheidenden Anteil daran, ob neue Smartphones zum Kassenschlager oder Verkaufsflop werden. Mit Spannung wurde daher der Test von Samsungs neuer Smartphone-Speerspitze erwartet: Rund einen Monat nach Vorstellung haben die Warentester Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra nun unter die Lupe genommen (Quelle: Stiftung Warentest).

Samsung Galaxy S23: Stiftung Warentest lobt Akkulaufzeit und Kamera

Besonders gelobt werden Akkulaufzeiten und Kamera. Hier spricht die Stiftung Warentest von einem „echten Qualitätssprung“ gegenüber den Vorgängern. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra sollen bei vergleichbarer Bildschirmhelligkeit und Akkuladung circa 10 Stunden länger durchhalten als ihre Vorgänger. Bemerkenswert sei dieses Plus vor allem beim Ultra.

Denn während Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus eine gewachsene Akkukapazität mitbringen, sei die beim Galaxy S23 Ultra gleich geblieben: „Die enorme Steigerung der Lauf­zeit ist hier offen­bar allein einem verbesserten Energie-Management etwa des Prozessors geschuldet“, schreiben die Experten. Der wurde besonders hervorgehoben und spiele „in einer Liga mit dem A16-Chip der iPhones.“

Gefallen hat der Stiftung Warentest auch die Kamera, die Samsung in der Galaxy-S23-Serie verbaut hat. Im Vergleich zu den Vorgängern würde die vor allem bei wenig Licht „noch einmal ausgewogenere und detailreichere Fotos“ schießen. Insgesamt liegen die Galaxy-S23-Handys auf einem Niveau mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

So schlägt sich die Kamera im Galaxy S23 Ultra im Detail:

Schlechtere Netzempfindlichkeit, trotzdem eine Empfehlung

Trotz des Lobes sind Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra aber nicht perfekt. Laut Stiftung Warentest hat sich das Smartphone-Dreigestirn in einem Punkt sogar verschlechtert: der Netzempfindlichkeit. Zwar seien die Ergebnisse nicht schlecht, die Vorgänger hätten aber besser abgeschnitten.

Unterm Strich kommen die Experten aber zu einem positiven Fazit. „Wer ein Luxus-Android-Handy mit Top-Kamera und richtig guten Akku­werten sucht, ist mit den neuen Samsung-Flaggschiffen gut beraten“, heißt es dort.