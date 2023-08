Samsungs neue Falt-Smartphones Galaxy Z Flip 5 und Z Fold 5 kommen bei Kunden extrem gut an. In Südkorea vermeldet der Konzern jetzt einen neuen Rekord, was Vorbestellungen angeht. Über eine Million Kunden wollen die neue Falt-Generation so schnell wie möglich haben.

Samsung: Rekord bei Falt-Handy-Vorbestellungen

Das erlebt selbst Samsung nicht alle Tage: Eigenen Angaben nach haben sich ganze 1,02 Millionen Kunden in Südkorea während der einwöchigen Vorbestellungsphase für ein Galaxy Z Flip 5 oder Galaxy Z Fold 5 entschieden (Quelle: SamMobile).

Die Flip-Variante des knickbaren Smartphones hat sich dabei für 70 Prozent aller Pre-Orders in Samsungs Heimatmarkt verantwortlich gezeigt, während auf das Galaxy Z Fold 5 entsprechend 30 Prozent entfielen. Im Vergleich dazu erhielt das Galaxy Z Flip 4 im letzten Jahr 60 Prozent aller Vorbestellungen. Insgesamt entschieden sich damals 0,97 Millionen Kunden vorab für die Vorgängergeneration.

Mit der fünften Generation der Falt-Handys hat Samsung viel vor. Während einer Pressekonferenz sagte Samsung-Manager TM Roh, dass das Unternehmen mit seinen faltbaren Smartphones auf 20 Prozent aller Verkäufe im Premium-Segment kommen will. Herkömmliche Top-Smartphones wie die Galaxy-S23-Reihe bleiben also auch laut Samsungs Prognose auf absehbare Zeit deutlich beliebter.

Anders als früher sieht sich Samsung bei faltbaren Smartphones aber zunehmend neuer Konkurrenz ausgesetzt. Google hat mit dem Pixel Fold ein derartiges Handy im Programm, auch OnePlus soll bald nachlegen. Motorola hat zuletzt ebenfalls neue Modelle auf den Markt gebracht. Die Konkurrenz von Xiaomi, Oppo, Vivo und Honor schläft auch nicht.

Ist der Hype gerechtfertigt? Das halten wir vom neuen Flip und Fold:

Samsungs Falt-Handys: Vorverkauf endet bald

Das Galaxy Z Flip 5 und Z Fold 5 lässt sich noch für kurze Zeit zu besonderen Kondition erstehen. Der Vorverkauf endet am 10. August 2023. Bis dahin gibt es ein kostenloses Speicher-Upgrade und eine Tauschprämie von Höhe von 200 Euro (bei Samsung ansehen).

