Plant ihr zufällig eurem Partner einen Heiratsantrag zu machen? Liebt ihr beide Skyrim? Dann habt ihr Glück, denn ihr könnt euren Antrag stilgerecht mit einem kitschigen und sehr teuren Ring machen.

Wenn ihr gerade 1.000 Dollar (rund 825 Euro) übrighabt und zufällig nach Verlobungs- oder Eheringen sucht, könnt ihr jetzt bei Bethesda fündig werden. Das wohl teuerste Stück im Angebot ist derzeit ein Ring aus 10 Karat Gelbgold, der laut der Produktbeschreibung „auf Hochglanz poliert“ ist. Laut Bethesda „ist der Ring in einem warmen und weichen Gelbton gehalten, der oft in historischem Schmuck der Alten Welt Verwendung fand“ – na, wenn das mal nicht überzeugend ist.

Auf der Innenseite des Rings befindet sich außerdem eine Gravur mit der Aufschrift „Mit diesem Ring und Maras Segen“, doch wer ist diese Mara eigentlich, die euch unbedingt den Segen geben möchte? Mara ist eine der neun Göttinnen in den Überlieferungen von The Elder Scrolls. Die Göttin der Liebe, Ehe und des Mitgefühls – perfekt also für einen unvergessenen Antrag oder eine gesegnete Ehe.

Eine Alternative für den schmalen Taler

Sollte euch das gute Stück doch zu teuer sein oder solltet ihr die Farbe nicht mögen, gibt es übrigens auch noch eine preiswertere Alternative. Der angesprochene Ring ist aus Sterlingsilber und ist mit 85 Dollar (rund 70 Euro) im Gegensatz zum goldenen Pendent ein echtes Schnäppchen.

Solltet ihr den Ring in Betracht ziehen, heißt es schnell sein, denn ihr könnt ihn nur bis zum 14. Februar 2021 vorbestellen. Verschickt wird das gute Stück dann voraussichtlich ab April 2021.

