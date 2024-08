Smart und flexibel sparen? CosmosDirekt bietet einen entscheidenden Vorteil

Ihr möchtet flexibel sparen und dabei trotzdem monatlich Zugriff auf euer Vermögen haben? Mit CosmosDirekt FlexInvest wird genau das möglich. Egal, ob ihr für die Zukunft vorsorgen oder euch zwischendurch Wünsche erfüllen möchtet – der smarte Finanzplan verspricht genau dafür die passende Lösung. Wir verraten euch, was dabei so besonders ist.

Flexibler Vermögensaufbau mit CosmosDirekt FlexInvest

CosmosDirekt FlexInvest ist eine fondsgebundene Rentenversicherung, bei der ihr regelmäßig Beiträge einzahlt und an möglichen Überschüssen beteiligt werdet. Ihr könnt wählen, ob ihr euer Geld chancenorientiert in Fonds investiert, um höhere Renditechancen zu haben oder sicherheitsorientiert anlegt, um weniger Risiko einzugehen.

Anzeige

Als Anlageprodukt ist CosmosDirekt FlexInvest damit ideal für alle, die flexibel und sicher Vermögen aufbauen wollen und dabei monatlich auf ihr Geld zugreifen möchten. Es bietet euch so eine umfassende Vorsorgelösung, mit der ihr sowohl renditeorientiert investieren als auch sicher fürs Alter vorsorgen könnt.

Anzeige

Wie funktioniert's?

Die Versicherung garantiert euch einen Rentenbeginn in der Zukunft und einen festen Mindestbetrag, den ihr später als Rente bekommt. Die Aufteilung zwischen chancenorientierten oder sicherheitsorientierten Anlagen könnt ihr monatlich nach euren Wünschen oder aktuellen Bedürfnissen ändern – zum Beispiel wenn sich eure finanzielle Situation oder private Umstände ändern.

Laufende Verzinsung: Das sicherheitsorientierte Guthaben wird derzeit mit 1,4 Prozent p.a. verzinst . Der Zins ist variabel und wird jährlich neu festgelegt.

Das sicherheitsorientierte Guthaben wird derzeit mit . Der Zins ist variabel und wird jährlich neu festgelegt. Die Auswahl der Fonds hat eine durchschnittliche Rendite nach Kosten von bis zu 9 Prozent p.a.¹ erzielt. Ihr könnt eure Fonds auch selbst auswählen!

Einfacher Online-Abschluss: Um das Angebot von CosmosDirekt „FlexInvest“ zu nutzen, benötigt ihr nur den Online-Abschluss – ohne Berater oder Bank. Mit wenigen Klicks ermittelt ihr hier selbst eure Renditechancen und könnt anschließend direkt loslegen.

Anzeige

Einer der größten Vorteile von CosmosDirekt FlexInvest ist die maximale Flexibilität während eurer Laufzeit. Ihr könnt nicht nur monatlich oder jährlich Beiträge in Fonds und / oder in ein Sicherungsvermögen einzahlen, sondern auch monatlich euer Geld auszahlen lassen. So bleibt ihr stets flexibel und könnt spontan auf Veränderungen reagieren.

Maximale Flexibilität und Zugriff auf Vermögen

© CosmosDirekt

Monatliche Änderungen: Ihr könnt monatlich die Verteilung eurer Anlagebeiträge anpassen und eure Fonds wechseln – und das ohne zusätzliche Kosten.

Ihr könnt monatlich die Verteilung eurer Anlagebeiträge anpassen und eure Fonds wechseln – und das ohne zusätzliche Kosten. Monatliche Auszahlung: Wenn ihr Geld benötigt, könnt ihr euch immer zum nächsten Monat Geld auszahlen lassen. Das geht ganz einfach vor dem letzten Börsentag des aktuellen Monats. Ihr entscheidet, ob das Geld aus einem bestimmten Fonds oder aus dem Sicherungsvermögen entnommen werden soll.

Wenn ihr Geld benötigt, könnt ihr euch immer zum nächsten Monat Geld auszahlen lassen. Das geht ganz einfach vor dem letzten Börsentag des aktuellen Monats. Ihr entscheidet, ob das Geld aus einem bestimmten Fonds oder aus dem Sicherungsvermögen entnommen werden soll. Sicherheitsorientiertes Guthaben: Auch wenn ihr euer Geld sicherheitsorientiert anlegt, habt ihr stets Zugriff darauf.

Vorteile mit CosmosDirekt FlexInvest

CosmosDirekt FlexInvest ist nicht nur flexibel, sondern auch einfach zu handhaben – selbst, wenn ihr vorher kaum oder kein Vorwissen über Sparpläne, Altersvorsorge und Vermögensaufbau habt. Über ein übersichtliches Kundenportal sowie zugehöriger CosmosDirekt-App habt ihr jederzeit Einblick in eure Finanzen und könnt eure Beiträge dort flexibel und von überall anpassen.

Anzeige

Der Clou: Mit dem Angebot sichert ihr euch den doppelten Steuervorteil – ihr könnt eure Fonds umstellen oder wechseln, ohne sofort Steuern zahlen zu müssen – die sogenannte Abgeltungssteuer entfällt hier. Die Erträge werden erst bei der Auszahlung versteuert, wodurch sie im Fondsguthaben verbleiben und weiter für euch „arbeiten“ können.Effektiv über die Jahre gerechnet, kann sich so euer Guthaben deutlich erhöhen.

Ein weiterer Pluspunkt: Wenn ihr euch für eine Auszahlung nach Vollendung des 62. Lebensjahres entscheidet und der Vertrag bereits mindestens 12 Jahre läuft, müsst ihr nur die Hälfte der Erträge versteuern. Befindet ihr euch dann schon im Ruhestand, ist euer Einkommenssteuersatz meistens niedriger – so profitiert ihr von einer zusätzlichen Steuerersparnis. Genauere Infos zu allen Steuervorteilen und zugehörigen Bedingungen mit „FlexInvest“ findet ihr auch direkt auf CosmosDirekt.

Anzeige

© CosmosDirekt

Wie sind die Kosten?

Mit dem FlexInvest-Angebot habt ihr jederzeit transparente Kosten mit 0,7 % pro Jahr auf euer Guthaben: Es gibt keine versteckten Gebühren oder Abschlusskosten und ihr könnt eure Fondsaufteilung beispielsweise jederzeit ohne zusätzliche Kosten ändern.

Das Highlight: Ihr müsst nicht erst hohe Summen ansparen, um starten zu können – schon ab 25 Euro monatlich könnt ihr bei CosmosDirekt mit dem Vermögensaufbau beginnen.

Damit lohnt sich der Invest vor allem auch für junge Leute, die gerade erst anfangen, sich mit dem Thema Vermögensaufbau zu beschäftigen. Aber auch Eltern und Großeltern, die für ihre Kinder und Enkelkinder vorsorgen möchten, finden hier eine flexible und transparente Lösung. Alle weiteren Infos und Details zu FlexInvest findet ihr direkt auf der folgenden Übersichtsseite von CosmosDirekt.

¹Die hier erwähnte Fonds-Rendite stellt den Durchschnitt der bisherigen jährlichen Renditen der aktuellen 3 Top Fonds (dargestellt auf cosmosdirekt.de/flexinvest) auf Basis der jeweiligen mittleren Performance-Szenarien aus den Basis-Informationsblättern der Fonds bei einem Fondsanteil von 100 % und unter Berücksichtigung der aktuell festgelegten, nicht garantierten Überschussbeteiligung dar. Das jeweils berücksichtigte mittlere Szenario veranschaulicht die durchschnittliche Wertentwicklung des jeweiligen Fonds über einen ausgewählten Zeitraum (Haltedauer) im Laufe der letzten 10 Jahre. Die Fonds-Rendite dient nur zur Illustration und spiegelt nicht die (Gesamt-)Rendite des Produktes FlexInvest wider. Hieraus können weder bisherige noch künftige Wertsteigerungen abgeleitet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können höher oder niedriger sein als dieser Wert. Alle einkalkulierten Kosten sind schon in dem Wert berücksichtigt. (Stand: 13.05.2024)