Ein Unternehmen aus Italien hat neuartige Dachziegel präsentiert, die über versteckte Solarzellen verfügen. Von außen wirken die Dachschindeln herkömmlich, die Photovoltaik-Funktion ist nicht zu erkennen. Die Dachziegel sind in verschiedenen Designs zu bekommen.

Unsichtbare Solarzellen in Dachziegeln vorgestellt

Das italienische Unternehmen Dyaqua hat eigene Dachziegel entwickelt, die im Innern über ein Geheimnis verfügen. Mehrere Solarzellen pro Dachschindel sind verbaut, die auch auf den zweiten Blick nicht zu erkennen sind. Sie wirken wie herkömmliche Dachziegel in Terrakotta-Optik. Auch Varianten im Holz-, Stein- und Beton-Look können nach Angaben des Unternehmens produziert werden. Die Schindeln selbst bestehen aus einer Polymerverbindung.

Aufgrund ihres Aussehens eigenen sich die Dachziegel vor allem für historische Bauwerke. Auf dem Dach des Hauses des Cerere in Pompei sind sie bereits zu finden, ebenso wie auf manchen öffentlichen Gebäuden in den Städten Split und Évora. In Rom sollen die Solar-Dachziegel in Zukunft ebenfalls zum Einsatz kommen.

So sehen die Schindeln aus:

Dachziegel mit unsichtbaren Solarzellen.

Die verbauten Solarmodule kommen laut Dyaqua auf eine Spitzenleistung von 7,5 Watt bei Abmessungen von 45 x 17 x 13 cm. Sie besitzen die Schutzklasse IP68. Für eine Fläche von 9 m² müssen Kunden mit Kosten von etwa 7.000 Euro netto rechnen. Dafür erhalten sie 134 der Schindeln.

Produktion der Solar-Dachziegel nur auf Anfrage

Da die Entwicklung der PV-Dachziegel noch in den Kinderschuhen stecken, wird die Produktion nur auf Anfrage durchgeführt. Es werde „einige Zeit“ in Anspruch nehmen, bis sie beim Kunden ankommen. Alternativ können sie auch direkt bei Dyaqua abgeholt werden

Für die Installation auf dem Dach sind nach Angaben des Herstellers keine besonderen Kenntnisse nötig. Wer herkömmliche Solarzellen installieren kann, habe auch mit den Dachziegeln keine Probleme (Quelle: Dyaqua).