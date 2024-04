Sondersendung heute bei RTL: Reporter undercover bei Reichsbürgern

RTL schickt seine Undercover-Reporter heute ins rechte Milieu. In der Sondersendung „stern Investigativ: Inside Reichsbürger – Wie nah sind sie der AfD“ werden Recherchen aus mehreren Monaten in Gruppierungen präsentiert, die den deutschen Staat teilweise bis ganz ablehnen. Dabei stehen auch Kontakte in die Politik im Fokus.

RTL Sondersendung: stern-Investigativ undercover in Reichsbürger-Szene

Das stern-Investigativ-Team hat sich viel vorgenommen: Etwa 23.000 Reichsbürger sollen, so RTL in der Ankündigung zur Sendung, in Deutschland leben. Sie organisieren sich in verschiedenen Gruppen oder agieren auf eigene Faust. Was sie eint: ihre Ansicht, das heutige Deutschland sei oder sollte kein echter Staat sein.

Laut RTL gibt es in der Szene gewaltbereite potenzielle Umstürzler und Führungspersönlichkeiten, die sich an die Spitze von Teilen der Reichsbürger setzen. Von Abschottung bis zu geplanten Putschversuchen – wie bei der Verhaftung von Mitgliedern der Gruppe um Heinrich XIII Prinz Reuß in 2023 – reicht RTL zufolge die Palette der Reichsbürger.

„Wie sehr haben sich diese Menschen radikalisiert? Was passiert, wenn schwerbewaffnete Reichsbürger die Staatsmacht herausfordern? Und wie eng sind die Verflechtungen zwischen Reichsbürgern und der Politik?“ Diese Fragen soll die RTL-Sendung beantworten. Los geht es heute, am 4. April, um 22:35 Uhr auf RTL. Auch bei n-tv wird die Sendung gezeigt, am 8. April um 22:05 Uhr.

Laut Mitteilung von RTL haben die involvierten Reporter über Monate hinweg recherchiert. Dabei mischten sie sich undercover unter radikale Gruppen, besuchten Informationstreffen für Einsteiger und haben Mitglieder der Reichsbürger-Szene interviewt. Auch die Ermittlung zum Umsturzversuch von 2023 wird Teil der Sendung sein.

AfD involviert? RTL soll Verbindungen zu Reichsbürgern gefunden haben

Außerdem kündigt RTL an, Verbindungen zwischen den Reichsbürgern, anderen rechtsextremen Gruppen und der Politik gefunden zu haben. Hier soll es vor allem um Mitglieder der Partei AfD gehen.

RTL stellt sich seit einiger Zeit mit mehr nachrichtenrelevanten Themen und Hintergrund-Reportagen journalistisch neu auf. Dabei setzt man auch mehr auf Undercover-Recherchen wie die bekannten Sendungen um Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und sein Team.

