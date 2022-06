Lidl lohnt sich: Viele Deutsche kennen den Slogan des Discounters, der in der Werbung rauf- und runtergespielt wird. Was viele aber nicht wissen: Lidl veranstaltet regelmäßig Sonderverkäufe in seinen Filialen, bei denen Aktionsware zu nochmals günstigeren Preisen angeboten wird. Auf der Lidl-Webseite sind die Termine aber etwas versteckt – wir verraten, wie ihr dorthin kommt.

Auf 7,9 Prozent schoss die Inflation im Mai – Rekord-Niveau. Dass die Rekord-Preissteigerung mehr als nur eine abstrakte Zahl ist, merken die Deutschen jeden Tag in der Geldbörse. Ob Lebensmittel, Energie oder Dienstleistungen: alles wird teurer. Ein Weg zum Sparen ist der Gang zu Discountern wie Lidl. Dort gibt es aber nicht nur günstige Lebensmittel, sondern auch Sonderverkäufe.

So kommt ihr zu den Sonderverkäufen bei Lidl

Solche Sonderverkäufe bietet Lidl regelmäßig an, Verbraucher können also viel sparen (Bildquelle: Lidl)

Die findet man aber nicht online, sondern nur vor Ort in der Filiale. In regelmäßigen Abständen veranstaltet der Discounter Sonderverkäufe und bietet Aktionsware zu nochmals günstigeren Preisen an (siehe oben). Eine Übersicht der Märkte, die einen Sonderverkauf anbieten, gibt es auf der Lidl-Webseite. Merkwürdigerweise ist die aber nicht sofort ersichtlich, sondern erst über mehrere Untermenüs zugänglich. So gelangt ihr zu den Lidl-Sonderverkäufen:

Webseite Lidl.de besuchen

Meine Filiale (oben links) anklicken

Dann auf „Rund um die Filiale“ gehen

Im Anschluss links „Sonderverkäufe“ anklicken

Falls euch das zu viel Arbeit ist, klickt einfach auf folgenden Link. Der führt euch direkt zum gewünschten Ergebnis:

Lidl-Sonderverkäufe: Liste verrät alle nötigen Details

Auf der Sonderseite findet ihr dann eine Liste mit den Lidl-Märkten, in denen demnächst ein Sonderverkauf stattfindet – inklusive Datum, Adresse, Uhrzeit und ob EC-Kartenzahlung möglich ist. Die Liste wird von Lidl fortlaufend aktualisiert. Falls aktuell keine Lidl-Filiale in eurer Nähe dabei ist, einfach regelmäßig nochmal checken.