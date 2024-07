Amazon-Bestseller: Dieser smarte Verstärker bringt Sonos und Bose in Erklärungsnot

Der Streaming-Verstärker WiiM Amp ist der neue Liebling der HiFi-Szene. Sein niedriger Preis könnte Sonos und Bose in Bedrängnis bringen.

Anzeige

WiiM Amp: Leistungsstarker Streaming-Verstärker für kleines Geld

Eine kleine Box, die es faustdick hinter den Ohren hat: Der WiiM Amp wiegt keine 2 kg und bietet trotzdem satte 120 Watt pro Kanal (4 Ohm). Es handelt sich um einen Multiroom-Streaming-Verstärker – genauer: ein Stereo-Verstärker für passive Lautsprecher, der netzwerkfähig und für Multiroom-Setups geeignet ist. Die unterstützten Protokolle: AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Alexa Cast und DLNA. Die Einrichtung und Steuerung erfolgt mit der passenden Smartphone-App für Android und iOS. Der WiiM Amp war bei Amazon einige Wochen der Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Hifi-Verstärker“ (Stand: 18.01.2024), er setzte sich souverän vor bekannte Audio-Marken wie Sony oder Yamaha.

WiiM Amp Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2024 13:03 Uhr

Warum ist der WiiM Amp so beliebt?

Das Bündel aus ordentlicher Verstärker-Power und zeitgemäßen Netzwerk-Features ist nicht neu – das kennen wir bereits vom Sonos Amp, dem Bluesound Powernode Edge oder dem Bose Music Amplifier. Ein starkes Argument ist allerdings der niedrige Preis des WiiM Amp, der die etablierten Konkurrenzprodukte deutlich unterbietet. So kostet der Sonos Amp stattliche 799 Euro (bei Sonos ansehen) und für den Bose Music Amplifier werden rund 700 Euro aufgerufen (bei Amazon ansehen). Der WiiM Amp kostet wesentlich weniger (siehe Amazon) und hat laut Datenblatt vergleichbare Leistung und Funktionen zu bieten.

Anzeige

WiiM Amp: Selbst die dazugehörige App wird in Tests gelobt (Bildquelle: WiiM)

WiiM Amp jetzt ab 369,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2024 16:44 Uhr

Die bisher erschienen Testberichte über den WiiM Amp sind voller Lob. Für John von Darko.Audio ist der kleine Verstärker „ein sehr starker Anwärter auf das Produkt des Jahres.“ Der direkte Vergleich mit Sonos fällt etwas harsch aus: „Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass WiiM es geschafft hat, seinen Amp für weniger als die Hälfte des Preises des kunststoffummantelten Sonos Amp in Aluminium zu verpacken, ohne die Stromversorgung auf ein externes Netzteil auszulagern.“ Auch bei LowBeats räumt der WiiM Amp ab: Bestnote, 5 Sterne! Gelobt werden Klangqualität, Handhabung, die App und natürlich der attraktive Preis. „Mit dem WiiM Amp kann man erschwingliche, klanglich absolut erwachsene Anlagen bauen, als optimalen Einstieg, als Zweit- oder Drittanlage“, fasst HiFi-Veteran Bernhard Rietschel zusammen.

Anzeige

Kampfansage an die etablierte Konkurrenz

Müssen sich Audio-Hersteller wie Bose in Zukunft warm anziehen? Haben wir es beim WiiM Amp mit einem „Sonos-Killer“ zu tun? Die Antwort darauf lautet sowohl ja als auch nein. Ja, weil Funktionalität und Preis des WiiM Amp zweifellos hervorragend sind. Nein, weil die bekannten Multiroom-Systeme vom Konzept her relativ geschlossen aufgebaut sind. Wer bereits Sonos-Speaker in der ganzen Wohnung hat, wird sich wahrscheinlich nicht plötzlich ein Modell von Yamaha oder Denon zulegen – die sind nicht miteinander kompatibel.

WiiM Amp von hinten: HDMI Arc, Optisch, Line sind die Eingänge, auf der rechten Seite gibt's solide Lautsprecheranschlüsse für passive Boxen (Bildquelle: WiiM)

WiiM Amp jetzt ab 369,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2024 16:44 Uhr

Es wird also spannend, ob WiiM es schafft, die Branche nachhaltig durchzurütteln oder Nutzende lieber den ihnen vertrauten Brands treu bleiben. Übrigens: Hinter der Marke „Wiim“ steckt das Unternehmen Linkplay Technology aus Newark, Kalifornien. Es wurde 2014 gegründet und ist auf Software für Musik-Streaming spezialisiert. Zur Kundschaft gehören bekannte Namen wie Marshall, Harman und JBL.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.