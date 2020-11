In der Black Friday Week gibt es wie immer zahlreiche interessante Angebote, die definitiv einen Blick wert sind. Auch Top-SSDs findet ihr gerade zu Spitzenpreisen – so ist zum Beispiel die Samsung 860 EVO (1 TB) gerade stark reduziert und deswegen so günstig, wie schon lange nicht mehr. GIGA verrät, für wen sich der Kauf lohnt!

Samsung 860 EVO: 1 TB SSD-Speicher zum Top-Preis

Gute Nachrichten für alle Leute, die den Speicherplatz ihres PCs oder der Konsole upgraden wollen: Dank aktueller Black-Friday-Angebote sind die Preise für SSDs auf Talfahrt. Nachdem das runtergesetzte 1-TB-Modell von Samsungs 860 EVO bei Amazon aktuell vergriffen ist, findet ihr bei Media Markt den gleichen starken Deal-Preis - nur 86,76 Euro. So günstig war die 2,5 Zoll große SATA-SSD noch nie!

Die technischen Spezifikationen der Samsung 860 EVO in der Übersicht:

Modell Samsung 860 EVO Kapazität 1 TB max. Lese-/Schreibraten 550 / 520 MB/s Formfaktor 2,5 Zoll Schnittstelle SATA 3 Puffergröße 1 GB LPDDR4 Bauart intern Speichertechnologie TLC

Samsung 860 EVO: Für wen lohnt sich der Kauf?

Wer gerade auf der Suche nach schnellem Speicher ist und Qualität zu schätzen weiß, der macht mit der Samsung 860 EVO nichts falsch. Lese- und Schreibraten bewegen sich für eine SATA-Platte auf einem sehr guten Niveau, mit den Geschwindigkeiten einer NVMe-SSD kann die 2,5-Zoll-Platte aber nicht mithalten. Im Alltagsbetrieb fällt dieser Unterschied jedoch kaum auf.

Dafür gibt Samsung überaus großzügige Garantien: Bis zu 5 Jahre sollen ins Land gehen oder bis zu 600 TB auf den Speicher geschrieben werden, bis die ersten Speicherzellen ihren Dienst verweigern. Bis ihr letzteren Wert erreicht, kann es jedoch eine ganze Weile dauern, solange ihr nicht ständig riesige Datenpaket auf die Platte rauf- und wieder runterschaufelt.

Ihr wollt noch mehr über SSDs wissen? Die wichtigsten Informationen zum schnellen Datenspeicher haben wir für euch im Video zusammengefasst:

Die SSD ist zwar eigentlich für den internen Einbau in euren Rechner oder Laptop gedacht, mit dem passenden Gehäuse könnt ihr die Platte aber auch als externen Speicher nutzen.

Fazit: Das aktuellen Angebot der Samsung 860 EVO bei Amazon kann sich sehen lassen. Hier bekommt man eine qualitativ hochwertige SATA-SSD mit robusten Schreib- und Leseraten. So günstig wie jetzt war das 1-TB-Modell noch nie. 86,76 Euro sind ein echter Spitzenpreis.

Samsung 860 EVO 1 TB SATA 2,5" Interne SSD

Wer noch mit einer normalen HDD als Systemplatte arbeitet, sollte erst Recht zugreifen. Euer System startet schneller, Programme werden zackiger geöffnet, das komplette System fühlt sich in der Regel reaktionsfreudiger an.

Wer jedoch keine Lust oder keinen Platz hat, um sich eine 2,5 Zoll große SSD in seinen Rechner oder Laptop einzubauen, greift am besten zu einem vernünftigen M.2-Modell, wahlweise auch mit deutlich schnellerer NVMe-Schnittstelle. Dafür muss man aber in der Regel auch etwas tiefer in die Tasche greifen.