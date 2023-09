Statt 19,99 Euro jetzt kostenlos für Steam: Koop-Horror wird verschenkt

Bandai Namco ist in Spendierlaune und hat aktuell eine Geschenkaktion am Start, bei der ihr euch einen kostenlosen Steam-Key von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan sichern könnt. Wenn ihr euch den Koop-Horror schnappen wollt, müsst ihr euch jetzt allerdings beeilen.

The Dark Pictures: Man of Medan Facts

Schnappt euch ein kostenloses Game auf Steam

Das kostenlose Exemplar von Man of Medan ist nicht direkt auf Steam verfügbar, sondern wird in einer Geschenkaktion über die offizelle Webseite von Bandai Namco angeboten. Um es euch erfolgreich zu sichern, müsst ihr folgende Schritte ausführen:

Geht auf die Webseite von Bandai Namco

Loggt euch dort in euer bestehendes Konto ein oder erstellt einen neuen Account

Füllt, falls noch kein Account vorhanden, das Formular aus

Und vergesst nicht, euren Bandai-Namco-Account noch mit dem von Steam zu verbinden

Gut zu wissen: Ihr solltet euch für die Gratis-Kopie von Man of Medan beeilen, da die Aktion nur vom 26. bis 29. September 2023 um 15 Uhr läuft. Nach Ende des Aktionszeitraums bekommt ihr den Steam-Code per Mail zugeschickt.

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan: Don’t Play Alone Trailer

Das erwartet euch in Man of Medan

Man of Medan ist die erste Auskopplung der bisher vierteiligen Dark Pictures Anthology. Entwickler sind Supermassive Games, die sich auch für das äußerst beliebte und erfolgreiche Until Dawn verantwortlich zeichnen.

In Man of Medan könnt ihr alleine oder im Koop losziehen und findet euch als Teil einer fünfköpfigen Gruppe wieder, die eigentlich nur auf einen harmlosen Tauchtrip gehen wollte, dann aber unheimliche Geschehnisse auf einem mysteriösen Geisterschiff erlebt.

Typisch für die filmreife Horror-Reihe, erfahrt ihr eine verzweigte Erzählweise, bei der ihr mit euren Entscheidungen über das Schicksal aller Charaktere bestimmt und in Quick Time Events eure Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen müsst.

Ein weiteres Koop-Spiel, was ihr auf Steam gerade für lau abstauben könnt, findet ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.