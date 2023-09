Shooter-Fans aufgepasst: Neues Koop-Game bringt CoD-Zombie-Spaß zurück

Zwar stehen Battle Royale und Multiplayer-Shooter bei Call of Duty klar im Vordergrund, doch hat sich die Reihe auch mit den diversen Varianten der Zombie-Modus eine Community geschaffen. Für die gibt es nun einen neuen Koop-Shooter, der gerade an die älteren CoD-Zombie-Modi erinnert.

Hellbreach: Vegas – Koop-Shooter á la Call of Duty

Im Koop Welle um Welle von heranstürmenden Zombies zu vernichten, trifft möglicherweise euren CoD-Zombies-Nerv. Hellbreach: Vegas erinnert in der Grundidee stark an die Zombie-Modi, die schon seit vielen Spielen zur Reihe dazugehören. Dabei möchte Hellbreach den Charme der klassischen CoD-Zombie-Erfahrung zurückbringen und setzt auf kleine atmosphärische Maps, wie damals auf der Xbox 360.

Der Koop-Trailer zu Hellbreach: Vegas:

Hellbreach: Vegas – Co-op Trailer

Zwar könnt ihr Hellbreach auch alleine spielen, der richtige Spaß soll aber im Koop warten. Im Modus Überleben kämpft ihr euch durch Wellen von Zombies oder im Fall von Hellbreach Dämonen, schaltet mit der verdienten Ingame-Währung neue Areale der Map frei und kauft neue Waffen und Perks. Die Bezeichnung „Vegas“ trägt nicht nur zum Setting bei, sondern ist durch die verschiedenen Spielautomaten ein eigenes Feature.

Die einarmigen Banditen versorgen euch mit einer zufälligen Waffe, einem neuem Power-UP oder ihr habt Glück und könnt euere Gewinnauszahlung am Ende der Runde erhöhen. Neben dem Modus „Überleben“ gibt es noch „Gefangen“, bei dem ihr von der Map flüchten müsst. Allerdings ist auch ein Mini-Battle-Royale-Modus in Planung. Ihr könnt aber auch „Waffenprofi“ spielen, eine Variante des bekannten Shooter-Modus „Gun Game“, bei dem ihr in einem Deathmatch nach jedem Abschuss eine neue Waffe bekommt.

Kostenlose Beta steht an

Hellbreach: Vegas soll noch bis Ende 2023 erscheinen. Ihr könnt euch aber bereits via Steam für den Koop-Playtest anmelden. Dieser findet vom 29. September bis zum 1. Oktober 2023 statt. Ihr werdet von Entwickler Infinity Ape Studios benachrichtigt, solltet ihr am Playtest teilnehmen dürfen.

