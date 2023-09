Stardew Valley mit Dinos: Steam-Spieler feiern neues Farming-Game

Ein neues Farming-Game erblickt das Licht der Welt auf Steam und kann sich gleich eine starke Wertung der PC-Spieler verdienen. Während es die typischen Elemente anderer Genre-Größen wie Stardew Valley oder Disney Dreamlight Valley bietet, besticht es vor allen Dingen durch seine niedlichen Dinos.

Steam Facts

88 % positiv auf Steam: Spieler lieben neues Dino-Farming-Game

Seit dem 26. September können Steam-Spieler in das brandneue Paleo Pines aufbrechen. Das gemütliche Farming-Game bedient die altbekannten Game-Mechaniken, die Stardew Valley und Co. so beliebt gemacht haben, mischt dieser bewährten Formel allerdings super süße Dinos bei.

Das Konzept scheint den Spielern auf Steam ziemlich gut zu gefallen. Denn diese geben der Lebenssimulation eine insgesamt sehr positive Wertung. Und auch unter den Topsellern kann sich das Game zum Release schon recht weit oben einreihen. (Quelle: Steam-Topseller)

Paleo Pines: Launch-Trailer

Paleo Pines erscheint am 30. September auch für die Switch:

Paleo Pines [Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2023 14:36 Uhr

Das erwartet euch in Paleo Pines

Wie für das Genre typisch, startet ihr mit einer heruntergekommenen Ranch in einem gemütlichen Dorf und müsst sie wieder auf Vordermann bringen.

Das Besondere hier: Die malerische Insel von Paleo Pines wird von niedlichen Dinosauriern bewohnt. Zieht in die Wildnis, packt eure Flöte aus und gewinnt das Vertrauen der unterschiedlichen Saurier, um sie zu euren Freunden zu machen.

Baut euch auf eurer Farm ein echtes Dino-Reservat auf und kümmert euch gut um eure dickhäutigen Begleiter – dann könnt ihr sie nicht nur reiten, um die unterschiedlichen Areale der Insel zu erkunden, sondern sie helfen euch auch noch beim Farming.

Mit einem Dino im Handumdrehen Felder pflügen? Kein Problem! Oder tauscht eure rostige Gießkanne durch einen Wasser spuckenden Saurier aus – herrlich.

Wer also auf Farming-Games wie Stardew Valley steht und dazu noch großer Dino-Fan ist, wird hier ein niedliches und entspannendes Spiel finden.

Allerdings hat Paleo Pines laut Spielern noch einige Schwächen. Die beliebten Romancing-Optionen aus bekannten Genre-Vertretern fehlen gänzlich und auch die Charaktere im Game fallen sehr flach aus.

Zudem fühlt sich die Welt beim Erkunden teilweise leer an. Und auch die angebotenen Quests der Dorfbewohner gestalten sich zum großen Teil sehr repetitiv.

Wer diese Schwächen verzeihen kann und sich Paleo Pines zulegen will, kann noch bis zum 3. Oktober von einem zehnprozentigen Einführungsrabatt profitieren. Und wenn ihr ganz auf Nummer Sicher gehen wollt, könnt ihr vorher die kostenlose Demo ausprobieren:

Paleo Pines Italic Pig

