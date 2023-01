Hardcore-Pokémon-Fans können wieder aufatmen. Nachdem die OLED-Version mit Taschenmonster-Branding vor Kurzem binnen kürzester Zeit ausverkauft war, gibt es nun wieder die Möglichkeit, die Konsole zum regulären Verkaufspreis bei Saturn oder MediaMarkt zu erstehen.

Saturn bietet Pokémon-OLED-Switch wieder zum Verkauf an

Immer wieder mal bietet Nintendo die Switch in speziellen Versionen mit besonderem Branding an: Die normale Switch gab es etwa in einer Animal-Crossing-Version, im Fortnite-Gewand, im blau-roten Mario-Anstrich – und das ist erst die Spitze des Eisbergs.

Auch Varianten im Pokémon-Design erfreuen sich großer Beliebtheit – und so ist es kein Wunder, dass auch zum Start der beiden neuen Editionen Karmesin und Purpur eine entsprechende OLED-Version ihren Weg in den Handel fand. Das einzige Problem: Das besondere Pokémon-Modell war innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Wer keine Konsole abbekam, schaute entweder in die Röhre oder musste tief in die Tasche greifen, um eines der Geräte auf eBay von Scalpern zu kaufen. Die boten die Pokémon-OLED-Switch für Preise von rund 450 Euro an (Quelle: eBay).

Doch damit ist jetzt Schluss – oder zumindest vorerst. Denn bei MediaMarkt und Saturn lässt sich das OLED-Modell der Nintendo Switch in der besonderen Pokémon-Edition wieder für einen Preis von 359,99 Euro bestellen (bei Saturn anschauen / bei MediaMarkt anschauen). Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an, weder bei Saturn noch bei MediaMarkt. Direkt auf Lager ist die Konsole zwar nicht, MediaMarkt und Saturn geben jedoch zum aktuellen Zeitpunkt einen Lieferzeitraum vom 18. bis 20. Januar 2023 an.

NINTENDO Switch (OLED-Modell) Pokémon Karmesin & Purpur-Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2023 14:37 Uhr

Besonderer OLED-Switch fehlt eine wichtige Sache

Was potenzielle Käufer unbedingt beachten sollten: Die beiden Pokémon-Spiele sind nicht im Lieferumfang der Pokémon-OLED-Switch enthalten. Lediglich die Konsole, die beiden Joy-Cons, das Switch-Dock, alle notwendigen Kabel, eine Joy-Con-Halterung und die Handgelenkschlaufen sind in der Packung enthalten – wie bei einer normalen Switch. Es handelt sich also nicht um ein Bundle.

Wem das zu teuer ist, greift lieber zur weißen OLED-Switch auf eBay, die vom seriösen Verkäufer sbdirect24 (98,3 Prozent positive Wertungen) angeboten wird. Hier bezahlt man dank des Rabattcodes LEVELUP23 nur 314,10 Euro. Auch hier erfolgt der Versand kostenlos (bei eBay anschauen).

Nintendo Switch (OLED) Statt 349 Euro: Spielekonsole mit verbessertem OLED-Bildschirm, Lautsprechern und Kickstand zum Aufstellen des Gerätes. Gutschein "LEVELUP23" eingeben und 10 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2023 14:53 Uhr

