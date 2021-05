Auf den Community Day freuen sich Trainer in Pokémon GO besonders – zumindest in den meisten Fällen. Einen Tag lang habt ihr die Chance auf ein ganz bestimmtes Pokémon, das eine besondere Attacke erlernen kann und dessen Shiny-Chance stark erhöht ist. Wir stellen euch hier den Community Day im Mai 2021 und alle vergangenen Events vor.

Pokémon GO Facts

Der Community Day ist ein monatlich wiederkehrendes Event, das im Januar 2018 zum ersten Mal stattfand. Entwickler Niantic möchte so das Community-Gefühl stärken und immer wieder ein anderes Pokémon ins Rampenlicht stellen.

Community Day in Pokémon GO: Boni und wie es abläuft

Am Community Day, der jeden Monat stattfindet, erscheint ein bestimmtes Pokémon besonders häufig von 11 bis 17 Uhr deutscher Zeit. Außerdem besitzt das Taschenmonster eine Attacke, die es sonst nicht erlernen oder einsetzen könnte. Manchmal wird diese Attacke erst mit der Entwicklung des Pokémons verfügbar, die ihr während des Events oder kurze Zeit danach durchführen müsst. Im Zeitraum des Community Days können allerdings auch einige Boni aktiv sein:

ihr erhaltet mehr Erfahrungspunkte und Sternenstaub

Lockmodule in PokéStops oder Rauch bleiben drei Stunden lang aktiv

Eier, die ihr während des Events in einen Brutkasten legt, schlüpfen viermal schneller

besitzt das Community-Day-Pokémon eine Shiny-Variante, ist die Chance auf ein Shiny stark erhöht

Welche Boni am jeweiligen Event aktiv sind, verraten wir euch speziell weiter unten. Bevor ein Community Day startet, solltet ihr zudem mal in den Shop schauen. Für wenig Geld – meist 0,99 Euro – könnt ihr euch ein Ticket mit einer Spezialforschung zum Community Day kaufen. Diese dreht sich dann rund um das Pokémon im Rampenlicht.

Community Day im Mai 2021

Der Community Day im Mai 2021 findet am Samstag, 15. Mai von 11 bis 17 Uhr statt. In diesem Zeitraum erscheint Wablu häufiger, ein Vogel-Pokémon vom Typ Normal und Flug. Ein Shiny-Wablu, das Gold statt Blau ist, könnt ihr ebenfalls mit erhöhter Wahrscheinlichkeit finden und fangen. Alle Informationen zum Community Day im Mai 2021 haben wir hier noch einmal übersichtlich aufgelistet:

Pokémon: Wablu (inkl. Shiny-Wablu)

Wablu (inkl. Shiny-Wablu) Datum und Uhrzeit: Samstag, 15. Mai 2021 (11 bis 17 Uhr)

Samstag, 15. Mai 2021 (11 bis 17 Uhr) Besondere Attacke: Wablu kann Mondgewalt erlernen, wenn ihr es während des Events oder bis zu zwei Stunden danach in Altaria entwickelt

Wablu kann Mondgewalt erlernen, wenn ihr es während des Events oder bis zu zwei Stunden danach in Altaria entwickelt Community-Day-Box: Für 1.280 PokéMünzen erhaltet ihr eine Event-Box mit 50 Hyperbällen, fünf Super-Brutmaschinen, fünf Mal Rauch und eine Top-Sofort-TM

Für 1.280 PokéMünzen erhaltet ihr eine Event-Box mit 50 Hyperbällen, fünf Super-Brutmaschinen, fünf Mal Rauch und eine Top-Sofort-TM Spezialforschung: Für 0,99 Euro gibt es die Spezialforschung „Cotton-Winged Bird“ im Shop zu kaufen

Für 0,99 Euro gibt es die Spezialforschung „Cotton-Winged Bird“ im Shop zu kaufen Bonus: Eier, die ihr während des Events in einen Brutkasten legt, schlüpfen viermal schneller und Rauch hält drei Stunden lang an

Findet der Community Day im Mai 2021 ein Ende, erscheint daraufhin Mega-Altaria in Raids. Wollt ihr die Mega-Entwicklung also selber durchführen, könnt ihr hier Mega-Energie für Altaria sammeln, indem ihr das Pokémon im Raid besiegt.

Vergangene Community Days von 2018 bis 2021

Nachfolgend stellen wir euch alle vergangenen Community Days vor. So wisst ihr, welche Pokémon schon einmal im Rampenlicht standen und daher vermutlich nicht so schnell in einem neuen Community Day wiederkehren werden.

Datum Pokémon Besondere Attacke 11. April 2021 Serpifeu Flora-Statue als Serpiroyal 6. März 2021 Dartiri Einäschern als Fiaro 7. Februar 2021 Roselia Kugelsaat und Meteorologe (Feuer) als Roserade 16. Januar 2021 Machollo Gegenstoß als Machomei 12. und 13. Dezember 2020 Event-Pokémon aus 2020. In Raids und aus 2-km-Eiern schlüpfen Event-Pokémon aus 2019. Community-Day-Attacken aus 2019 und 2020. 21. November 2020 Magmar Donnerblitz als Magbrant 15. November 2020 Elektek Flammenwurf als Elevoltek 17. Oktober 2020 Glumanda Feuerodem als Glurak 20. September 2020 Porygon Triplette als Porygon-Z 8. August 2020 Karpador Nassschweif als Garados 19. Juli 2020 Nebulak Finsterfaust als Gengar 20. Juni 2020 Hornliu Schlagbohrer als Bibor 24. Mai 2020 Samurzel Kugelsaat als Tengulist 25. April 2020 Abra Konter als Simsala 22. Februar 2020 Rihorn Felswerfer als Rihornior 19. Januar 2020 Plinfa Aquahaubitze als Impoleon 14. und 15. Dezember 2019 Event-Pokémon aus 2019. In Raids und aus Eiern schlüpfen Event-Pokémon aus 2018. Community-Day-Attacken aus 2018 und 2019. 16. November 2019 Panflam Lohekanonade als Panferno 12. Oktober 2019 Knacklion Erdkräfte als Libelldra 15. September 2019 Chelast Flora-Statue als Chelterrar 3. August 2019 Trasla Synchrolärm als Guardevoir oder Galagladi 21. Juli 2019 Hydropi Aquahaubitze als Sumpex 8. Juni 2019 Bummelz Bodyslam als Letarking 19. Mai 2019 Flemmli Lohekanonade als Lohgock 13. April 2019 Kindwurm Wutanfall als Brutalanda 23. März 2019 Geckarbor Flora-Statue als Gewaldro 16. Februar 2019 Quiekel Antik-Kraft als Mamutel 12. Januar 2019 Karnimani Aquahaubitze als Impergator 30. November 2018 Pokémon aus vorherigen Community Days wie Pikachu, Glumanda, Bisasam, Schiggy Dratini, Evoli und mehr. Attacken vorheriger Community-Day-Pokémon. 10. November 2018 Feurigel Lohekanonade als Tornupto 21. Oktober 2018 Tanhel Sternenhieb als Metagross 22. September 2018 Endivie Flora-Statue als Meganie 11. und 12. August 2018 Evoli Zuflucht 8. Juli 2018 Schiggy Aquahaubitze als Turtok 16. Juni 2018 Larvitar Katapult als Despotar 19. Mai 2018 Glumanda Lohekanonade als Glurak 15. April 2018 Voltilamm Drachenpuls als Ampharos 25. März 2018 Bisasam Flora-Statue als Bisaflor 24. Februar 2018 Dratini Draco Meteor als Dragoran 20. Januar 2018 Pikachu Surfer

Der Community Day im März 2020 fehlt, da das Event aufgrund der Geschehnisse rund um das Coronavirus abgesagt wurde. Das angekündigte Event um das Psycho-Pokémon Abra wurde einen Monat später nachgeholt. Wie ihr seht, gibt es durchaus auch Community-Day-Events, die mehrere Pokémon häufiger erscheinen lassen. Das ist aber die Ausnahme.