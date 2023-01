Die Switch ist auch nach all den Jahren noch eine der beliebtesten Konsolen auf dem Markt, das berühmte Drift-Problem bei den Joy-Cons ist allerdings noch immer ein Problem. Ein Drittanbieter hat nun ein Gamepad vorgestellt, das gleich mehrere Vorteile bietet, darunter verbesserte Analogsticks.

Nintendo Switch: Drittanbieter will es besser machen

Nyxi hat ein neues Gamepad für die Nintendo Switch vorgestellt. Zwar ist das Produkt von Nintendo nicht offiziell lizenziert, es soll den Spielspaß allerdings deutlich verbessern. Für Gamer, die unter driftenden Joy-Cons leiden ein Segen: Das „Wizard Wireless Joy-Pad“ bietet unter anderem verbesserte Analogsticks. Dank der Hall-Effekt-Sensoren, eine Technik, bei der sich die einzelnen Bauteile nicht berühren, sollen Drift-Probleme über die gesamte Lebenszeit ausgeschlossen sein (Quelle: Nyxi).

Das ist allerdings nicht der einzige Vorteil, den das Produkt bieten soll. Die Ringe um die Sticks können ausgetauscht werden, um das Spielgefühl bei verschiedenen Genres anpassen zu können. Ein runder Innenring macht beispielsweise bei Rennspielen Sinn, um flüssige Bewegungen zu garantieren. Für andere Genres wiederum könnte sich der achteckige Stick-Kreis als sinnvoll erweisen. Dazu kommen noch zahlreiche Buttons und Trigger sowie frei belegbare Knöpfe.

Nicht nur technisch soll das Gamepad den Joy-Cons von Nintendo überlegen sein – auch das Aussehen macht durchaus was her. GameCube-Fans ist sicher bereits die Ähnlichkeit mit dem Controller aufgefallen. Anders als beim Original kann man das Gamepad von Nyxi allerdings in der Mitte trennen, um das Tablet der Nintendo Switch anschließen zu können.

Auf der Suche nach weiterem gescheiten Zubehör für die Switch? Wir haben da ein paar passende Gadgets für euch im Überblick:

Nyxi Wizard Wireless: Wie viel kostet die Nintendo-Alternative?

Wenn das Produkt nicht gerade ausverkauft ist, wird es auf der offiziellen Webseite für rund 65 US-Dollar/Euro angeboten. Nach einem eventuellen Import nach Europa ist allerdings davon auszugehen, dass das Produkt etwas teurer wird.