Ein voller Erfolg für Eidos-Montréal und Square Enix: Ihr neuer Action-Hit Marvel's Guardians of the Galaxy ist auf Steam wie eine Bombe eingeschlagen und belegt gerade den zweiten Platz der Topseller-Charts. Nur ein Spiel verkauft sich aktuell noch besser als das Superhelden-Abenteuer.

Marvel's Guardians of the Galaxy Facts

Marvel's Guardians of the Galaxy: Fulminanter Steam-Start

Mit Marvel's Guardians of the Galaxy hat Square Enix am 26. Oktober 2021 eine der wahrscheinlich größten Spieleüberraschungen des Jahres abgeliefert. Zwar war schon im Vorfeld klar, dass es sich bei dem Action-Hit um ein solides Spiel handeln würde – doch wie gut die Kombination aus gelungener Geschichte und geradliniger Singleplayer-Kampagne am Ende wirklich ist, hat wahrscheinlich kaum einer kommen sehen (GIGA-Test: 9/10 Punkten).

Und auch die Spieler auf Steam scheinen bereits auf den Trichter gekommen zu sein, dass das neue Spiel verdammt viel Spaß verspricht – denn kurz nach dem Release ist Marvel's Guardian of the Galaxy in der Topseller-Liste auf Platz 2 zu finden, direkt hinter Microsofts neuem Strategie-Epos Age of Empires 4 (Quelle: Steam).

Steam-Spieler sind begeistert

Ein Blick in die Rezensionen zeigt, dass der Großteil der Spieler sehr zufrieden mit dem neuen Action-Abenteuer ist. 91 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus. Die negativen Berichte beklagen sich aktuell noch über technische Probleme und regelmäßige Abstürze – es ist jedoch davon auszugehen, dass die Entwickler hier im Laufe der Zeit nachbessern werden.

Alle anderen sind regelrecht begeistert von Marvel's Guardians of the Galaxy. Vor allem die interessante, vom MCU losgelöste Geschichte wird oftmals positiv hervorgehoben, ebenso die schicke Grafik und der passende Soundtrack. Doch ein Aspekt sticht besonders hervor: Die Steam-Spieler freuen sich riesig darüber, dass sie in Zeiten von Live-Service-Games endlich mal wieder ein AAA-Spiel zocken können, dessen Fokus voll und ganz auf einer gescheiten Einzelspieler-Kampagne mit guter Story liegt.

Marvel's Guardians of the Galaxy erschien am 26. Oktober 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch und kostet je nach Plattform zwischen 60 und 70 Euro.