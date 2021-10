Mit Marvel's Guardians of the Galaxy erwartet euch ein actionreicher Trip durch den Weltraum, der zudem äußerst umfangreich ist. Doch wie lang ist die Spielzeit genau? Wir geben euch eine Übersicht zum Umfang und listen euch alle Kapitel auf.

Marvel's Guardians of the Galaxy Facts

Spielzeit von Marvel's Guardians of the Galaxy

Je nach Spielweise unterscheidet sich die Spieldauer von Guardians of the Galaxy wie folgt:

Ca. 15-17 Stunden , wenn ihr euch nur auf die Story konzentriert.

, wenn ihr euch nur auf die Story konzentriert. Ca. 20-25 Stunden, wenn ihr alle Sammelgegenstände finden bzw. alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt.

Guardians of the Galaxy ist für einen Triple AAA-Ttitel äußerst umfangreich geraten. Die Story ist aufwändig inszeniert und unterhält für über 15 Stunden auf einem konstant hohen Niveau. In unserem Test zu Guardians of the Galaxy lest ihr, warum wir so angetan vom Action-Adventure sind.

Umfang

Das Action-Adventure hat einen klaren Story-Fokus. Es gibt insgesamt 16 Kapitel und jedes Kapitel dauert ungefähr eine Stunde. Manche Missionen dauern sogar über zwei Stunden und andere sind dafür wieder etwas kürzer.

Zwischen den Kapiteln dürft ihr euch dabei immer mal wieder frei auf der Milano, dem Raumschiff der Guardians, bewegen und mit euren Crew-Mitgliedern sprechen. Abgesehen davon werdet ihr aber zielgerichtet durch die Missionen geführt. Offene Levelbereiche, Nebenmissionen oder ähnliches gibt es bis auf eine Ausnahme nicht.

Mit dem folgenden Video könnt ihr euch schonmal auf Guardians of the Galaxy einstimmen:

Erkundungsfreudige Spieler können aber zumindest neue Outfits oder Wächter-Sammelobjekte in versteckten Levelecken finden. Letztere schalten euch neue Dialoge mit den Guardians auf der Milano frei. Zudem könnt ihr an verschiedenen Stellen im Spielverlauf Entscheidungen treffen, die zwar nicht das Ende beeinflussen, aber leichte Änderungen im Missionsverlauf zur Folge haben. Dies erhöht den Wiederspielwert.

Darüber hinaus gibt es auch ein New Game Plus, bei dem ihr einen neuen Spieldurchgang wagen könnt und dabei all eure gesammelten Kostüme und Fähigkeiten aus dem ersten Durchlauf mitnehmen dürft. Hier könnt ihr dann etwa alternative Entscheidungen treffen und seht so wirklich alles vom Spiel.

Kapitelübersicht (Leichte Spoilerwarnung!)

Prolog - Meredith

Kapitel 1 - Ein riskantes Spiel

Kapitel 2 - Verhaftet

Kapitel 3 - Der Preis der Freiheit

Kapitel 4 - Die Monsterkönigin

Kapitel 5 - Fällig oder tot

Kapitel 6 - Ein Rock macht kienen Hafturlaub

Kapitel 7 - Kanide Komplikation

Kapitel 8 - Die Matriarchin

Kapitel 9 - Schwere Zeiten

Kapitel 10 - Glaubensprüfung

Kapitel 11 - Geist über Körper

Kapitel 12 - Flucht aus Knowhere

Kapitel 13 - Gegen jede Chance

Kapitel 14 - Ins Feuer

Kapitel 15 - Gebrochene Versprechen

Kapitel 16 - Der Magus

Wie lange habt ihr für das Durchspielen von Marvel's Guardians of the Galaxy gebraucht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!