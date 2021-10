In Marvel's Guardians of the Galaxy könnt ihr 15 Wächter-Sammelobjekte und 32 Items finden, die in eurem Objekte-Menü im Galaktischen Kompendium gelistet werden. Wir zeigen euch alle Fundorte dieser Sammelgegenstände.

Alle Wächter-Sammelgegenstände und Objekte in GotG

Die Wächter-Sammelobjekte sind Gegenstände, die jeweils mit einem der Guardians in Verbindung stehen. Ihr findet sie verstreut in den einzelnen Kapiteln. Einmal gefunden, werden sie im Quartier des jeweiligen Crew-Mitglieds abgelegt und ihr könnt zwischen den Kapiteln auf der Milano mit ihnen interagieren. Daraufhin folgt ein Gespräch mit dem jeweiligen Guardian und erst anschließend werden die Wächter-Sammelobjekte in eurem galaktischen Kompendium unter dem Menüpunkt „Objekte“ eingetragen.

Daneben gibt es auch noch andere Items, die ihr im Spielverlauf auf verschiedene Arten erhalten könnt, die ebenfalls zu den Objekten gehören. Sofern ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr mindestens 65% aller Objekte im Spiel finden. Leider sind alle Sammelgegenstände verpassbar, da ihr sie nicht im Nachhinein über die Kapitelauswahl einsammeln könnt. Der Fortschritt wird hier zurückgesetzt und nach dem Wiederholen eines Kapitels wird nichts abgespeichert.

Nur wenn ihr ein New Game Plus startet, wird der Sammelfortschritt aus dem ersten Durchgang übernommen. Wenn ihr aber beispielsweise ein Objekt in einem der letzten Kapitel verpasst habt, müsst ihr erneut bis dorthin spielen, um es einzusammeln. Zudem sind manche Sammelgegenstände an bestimmte Story-Entscheidungen gebunden. Alles in einem Durchgang zu finden, ist nicht möglich. Achtet aber zumindest darauf, den Generalschlüssel von Nikki in Kapitel 2 zu bekommen.

Es ist sinnvoll, wenn ihr euch zu Beginn eines jeden Kapitels einen manuellen Spielstand anlegt. Solltet ihr etwas vergessen, könnt ihr so erneut starten. Viele der Items im Spiel bekommt ihr automatisch. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Wächter-Sammelgegenstände und Objekte, die ihr selbst finden müsst.

Kapitel 1

Ravager-Komm-Armband

Nachdem ihr in einen Abgrund gestürzt seid und Groot und Rocket über euch hinweg laufen. Kriecht durch den Schacht in den nächsten Bereich und zerschießt die graue Masse auf der rechten Seite, um das Ravager-Komm-Armband zum Vorschein zu bringen. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 3 in Star-Lords Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Spinal-Steuereinheit

Nach dem Kampf gegen den neuen Gegnertyp, den ihr im Nahkampf besiegen sollt, folgt dem Weg und klettert über die schwarzen Würfel nach oben. Dreht euch dann um und zerschießt die graue Masse in der Ecke, um die Spinal-Steuereinheit zum Vorschein zu bringen. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 3 in Rockets Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 2

Defektes Übersetzungsgerät

Nachdem ihr Nikki Geheimversteck erreicht habt, schaut rechts hinter die Kisten bei den rosa Bildschirmen, um das defekte Übersetzungsgerät zu finden. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 3 im Hangar auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Nikkis persönliches Gerät

Nikkis Generalschlüssel bekommt ihr nur, wenn ihr am Ende von Kapitel 2 zu Nikki haltet und sie nicht im Gespräch mit Ko-Rel verratet. Den Generalschlüssel benötigt ihr zwingend in Kapitel 7 für andere Sammelobjekte!

Kapitel 3

Chitauri-Brandschellen

Nach dem ersten Aufeinandertreffen mit der Zerfallbestie sollt ihr anschließend ein schweres Objekt von der Decke schießen, das Drax für euch an eine andere Stelle tragen kann. Lasst ihn es zuerst vor die Klippe hinter euch stellen, damit ihr über den Felsvorsprung die Chitauri-Brandschellen erreichen könnt. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 5 in Star-Lords Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 4

Attentäterring

Der Attentäterring hat zwei verschiedene Fundorte, je nachdem, ob ihr Rocket oder Groot verkauft habt. Auf dem Groot-Weg findet ihr den Ring im linken Raum mit den Käfigen (bevor ihr in den rechten Raum mit dem Käfig mit Groot geht!) hinter ein paar Kisten beim Eingang. Auf dem Rocket-Weg findet ihr den Ring in der Schatzkammer mit den Geldschalen. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 5 in Gamoras Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 5

Akte mit dem ungeklärten Fall

Nachdem ihr durch das Umleiten des Stroms den Eingangsbereich hinter euch gebracht habt, betretet den Raum links auf dem langen Gang mit den fünf Computerterminals. Links im Raum liegt die Akte am Boden. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 9 im Hangar auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 6

In Kapitel 6 könnt ihr viele Units ausgeben, um euch optionale Items zu kaufen. Sofern ihr die Trophäe „Galaktische Sparsamkeit“ in Kapitel 9 nicht verpassen wollt, solltet ihr aber zumindest 7.000 bzw. 8.000 Units (Je nachdem, ob ihr das Lama oder Rockets Tech versteckt habt) aufheben, da ihr sonst nicht genug habt, um die Nova Corps Strafe zu bezahlen.

Knowhere-Lotterielos

Haltet euch nach der Bar links und geht auf das Emporium des Collectors zu. Rechts auf dem Weg gibt es einen Lotteriestand, der wie ein schwebendes Ei aussieht. Hier könnt ihr für 1.000 Units das Knowhere-Lotterielos kaufen. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Nova-Force-Sperrenabschalter

Biegt nach der Bar und vor dem Emporium des Collectors nach links zum Schwarzmarkt ab. Am Stand in der Ecke könnt ihr beim NPC den Nova-Force-Sperrenabschalter für 1.500 Units kaufen. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Puppe aus dem Emporium des Collectors

Geht ins Emporium des Collectors (Museum mit dem Holo-Gesicht des Collectors davor) und biegt rechts zum Shop ab. Hier könnt ihr für 2.000 Units die Puppe aus dem Emporium des Collectors kaufen.

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 9 in Gamoras Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Ticket für das Emporium des Collectors

Im Eingangsbereich vom Emporium des Collectors könnt ihr an der Kasse ein Ticket für 5.000 Units kaufen. Ihr könnt das Ticket auch kostenlos bekommen, wenn ihr die Freundschaft mit Lipless in der Bar gerettet habt. Dafür müsst ihr im Gesangsduett mit Lipless die Dialog-Optionen „Like a Hurricane“ und „Through the Rain“ wählen.

Im Museum gibt es übrigens keine Collectibles oder anderen wichtigen Gegenstände zu finden. Ihr könnt euch hier nur verschiedene Objekte aus dem Marvel-Universum anschauen.

3 verschiedene Plüschfiguren

Rechts vor der Aussichtsplattform, von der aus ihr auf das Rift schauen und ein Gespräch mit Drax führen könnt, steht ein Automat, bei dem ihr für je 750 Units drei verschiedene Plüschfiguren kaufen könnt. Dazu gehören die Skaggler-Puppe, der Shoomy-Gorath-Deckenaufhänger und der Plüsch-Knowbody.

Leider könnt ihr pro Spieldurchgang nur ein Plüschtier hier kaufen. Wollt ihr alle drei haben, müsst ihr das Spiel als mindestens 2-mal durchspielen und ein drittes Mal bis Kapitel 6 spielen, um alle drei Plüschfiguren für das Kompendium zu bekommen. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Kapitel 7

Drax‘ Strafregister

Dieses Sammelobjekt hat zwei verschiedene Fundorte. Eins vor Patch 1.02 und eins nach dem Update. In Spielversionen vor 1.02 findet ihr Drax‘ Strafregister hinter der verschlossenen Tür, die ihr nur mit Nikkis Generalschlüssel aus Kapitel 2 öffnen könnt. Hier gibt es eine Werkbank und rechts könnt ihr die graue Masse zerschießen und euch durch den Spalt zwängen. Folgt dem Weg und zerschießt die graue Masse an der Decke, damit eine Plattform hinunterstürzt, über die ihr nach links oben in einen versteckten Bereich kommt. Rechts auf einer Kiste liegt das Strafregister. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Nach Patch 1.02 findet ihr das Strafregister im selben Bereich am Ende der Sackgasse, wo der Boden eingestürzt ist.

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 9 in Drax‘ Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Auszeichnung aus dem Galaktischen Krieg

Findet ihr links hinten in der Ecke von Ko-Rels Büro. Dort wo Rocket mit dem Hacken des Computers beginnt. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 9 in Star-Lords Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 8

Minenabbaugerät

Im Kapitelverlauf kommt ihr rechterhand an einer Werkbank vorbei. Rechts davon könnt ihr auf eine erhöhte Ebene klettern, wo ihr das Minenabbaugerät findet. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 9 in Rockets Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 10

Trauerkerze

Während ihr tiefer in die Höhle vordringt, geht der Hauptweg rechts entlang weiter, aber links gibt es einen Spalt in der Wand, durch den ihr euch zwängen könnt. Folgt dem Weg und klettert weiter nach oben, bis ihr die Trauerkerze erreicht. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 12 in Drax‘ Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Meditationsstein

Nach dem zweiten größeren Kampf gegen Ogrode in einer größeren Höhle, könnt ihr rechts im Bereich euren Wind-Schuss nutzen und einen Felsen herausziehen. Folgt hier weiter dem Weg bis auf einen Felsvorsprung, wo der Meditationsstein liegt. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 12 in Gamoras Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 12

Glarnot-Maske

Vor einer Stelle, wo Gamora ein paar Kabel zerschneiden kann, haltet euch links und rutscht links der Verkaufsautomaten eine Rampe herunter. Hier müsst ihr mit dem Frost-Schuss einige Giftlecks stopfen und könnt dann auf die nächste Plattform springen, wo die Glarnot-Maske am Boden liegt. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 14 in Rockets Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Kapitel 13

Xatars Klinge

Nach einem der Abgründe, den ihr dank Groot mit einer Holzbrücke überwinden könnt, könnt ihr direkt rechts danach mit Gamoras Hilfe auf einen Vorsprung gelangen, wo ihr Xatars Klinge findet. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video:

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 14 in Drax‘ Quartier auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Deeproot Plant

Nachdem ihr den Plasmaschuss erlangt und durch eine Höhle gegangen seid, kommt ihr in einen offenen Bereich mit Gift sprühenden Pflanzen. Hier findet ihr rechts im Bereich die Deeproot Plant am Boden.

Hinweis: Vergesst nicht, ab Beginn von Kapitel 14 im Hangar auf der Milano mit diesem Item zu interagieren und das Gespräch darüber zu führen, damit es als Objekt im Kompendium eingetragen wird.

Habt ihr noch Probleme dabei, bestimmte Wächter-Sammelobjekte in Marvel's Guardians of the Galaxy zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!