Die meisten Trophäen und Erfolge von Marvel's Guardians of the Galaxy bekommt ihr autmatisch im Verlauf der umfangreichen Story-Missionen. Mit unserem Leitfaden samt Roadmap führen wir euch aber auch zu allen anderen Achievements, damit ihr schnell die Platin bzw. 1.000 Gamerscore-Punkte freischalten könnt.

Marvel's Guardians of the Galaxy Facts

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

In Marvel's Guardians of the Galaxy könnt ihr insgesamt 58 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 59 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 3x Silber, 54x Bronze) freischalten.

Roadmap für 100% in Marvel's Guardians of the Galaxy Ihr werdet ca. 20 - 25 Stunden benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt. Mehr Infos dazu bekommt ihr auch in unserem Guide zu Spielzeit, Umfang und Kapitelübersicht.

Es gibt 6 verpassbare Trophäen im Spiel. Zum einen sind alle 5 Trophäen, die Sammelgegenstände betreffen, verpassbar, da ihr sie nicht im Nachhinein über die Kapitelauswahl einsammeln könnt. Der Fortschritt wird hier auf den des ersten Durchspielens zurückgesetzt, nachdem ihr einzelne Kapitel wiederholt habt. Nur in ein New Game Plus wird euer Sammelfortschitt übertragen. Zudem ist die Trophäe „Galaktische Sparsamkeit" verpassbar, wenn ihr in Kapitel 9 nicht genug Units habt, um die Nova Corps Strafe zu zahlen. Stelllt sicher, dass ihr 7.000 bzw. 8.000 Units bis Kapitel 9 aufspart. Passt dabei auf, in Kapitel 6 auf Knowhere nicht zu viel Geld auszugeben!

im Spiel. Ihr könnt im Spielverlauf unterschiedliche Entscheidungen treffen, die den Spielverlauf manchmal leicht verändern und teilweise sind manche Collectibles nur bei bestimmten Entscheidungen erreichbar. Werft hierzu unbedingt einen Blick in unseren Guide zu allen Story-Entscheidungen und Auswirkungen.

Für Platin müsst ihr nur alle Outfits komplett einsammeln. Ansonsten reicht es aus, die sechs Kategorien des galaktischen Kompendiums zu 65% zu füllen und nur von einem der Guardians alle Wächter-Sammelobjekte zu finden. Stellt hierbei sicher, die Level gut zu durchsuchen und auch möglichst viele Archive zu lesen (Kleine schwarzrunde Holo-Dokumente), da diese auch zum Kompendium zählen.

Der Schwierigkeitsgrad spielt für die Erfolge keine Rolle, ihr könnt alles auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Ihr könnt sogar einzelne Regler in den erweiterten Schwierigkeitsoptionen verschieben und es euch so noch einfacher machen.

Es gibt eine Kapitelauswahl nach dem ersten Durchspielen, über die ihr etwa verpasste kampfbasierte Trophäen nachholen könnt. Allerdings setzt das Wiederholen eines Kapitels den Fortschritt des galaktischen Kompendiums zurück und Story-Entscheidungen aus vorherigen Kapiteln können nicht angepasst werden. Nach dem Wiederholen eines Kapitels landet ihr wieder im Titelmenü und der Fortschritt wird auf den des ersten Durchspielens zurückgesetzt.

Ihr könnt automatisch alle Trophäen und die Platin für die PS5-Version freischalten, wenn ihr das Spiel zunächst auf der PS4 platiniert und dann euren Spielstand auf die PS5-Version transferiert. Benutzt dazu die entsprechende Option im Titelmenü. Umgekehrt von PS5- zu PS4-Version klappt der Autopop aber leider nicht.

Benutzt dazu die entsprechende Option im Titelmenü. Umgekehrt von PS5- zu PS4-Version klappt der Autopop aber leider nicht. Es gibt derzeit zwei mögliche Trophy-Glitches. Zum einen kann es passieren, dass der Fortschritt für die Trophäe „Volle Ladung“ nicht korrekt gezählt wird und sich bei euch die Trophäe nicht freischaltet, obwohl ihr alle Spezialfähigkeiten erworben habt. Der Trophy-Fortschritt hing bei uns etwa bei 11/12 im Trophäen-Menü der PS5 fest. Allerdings konnten wir das Problem lösen, indem wir ein neues Spiel (Kein New Game Plus) gestartet haben und dann die erste Fähigkeit gekauft haben, um die Trophäe freizuschalten. Zum anderen kann es passieren, dass die Trophäe „Wissenssammler“ (65% Kompendium-Fortschritt) beim Spielstandtransfer von PS4 auf PS5 nicht freigeschaltet wird.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht über alle Trophäen und Erfolge von Marvel's Guardians of the Galaxy mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr weitere Guides und Videos bei einzelnen Achievements, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Hinweis: Aus Spoiler-Gründen haben wir die versteckten und geheimen Trophäen in einer separaten Tabelle weiter unten gelistet.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Kauft jeweils eine Spezialfähigkeit mit Fähigkeitspunkten für Gamora, Drax, Rocket und Groot.

Möglicher Trophäen-Bug!

Hierfür müsst ihr alle Spezialfähigkeiten für alle 5 Guardians freischalten. Die erste Fähgkeit jedes Wächters ist von Beginn an freigeschaltet. Jeweils zwei müsst ihr mit verdienten Fähigkeitspunkten aus Kämpfen freischalten und die letzte Fähigkeit jedes Wächters bekommt ihr automatisch im letzten Drittel der Story zwischen Kapitel 10 und 14.

Frühestens könnt ihr die Trophäe zu Beginn von Kapitel 14 erhalten, wenn Groot seine letzte Fähigkeit bekommt.

Trophäen-Bug: Es kann bei dieser Trophäe vorkommen, dass sie sich nicht freischaltet, obwohl ihr alle Fähigkeiten erworben habt. Im Trophäen-Menü der PS5-Version könnt ihr dies auch sehen, wenn der Tracker hier bei 11/12 feststeckt. Dies kann vor allem dann passieren, wenn ihr bereits alle käuflichen Fähigkeiten der Guardians freigeschaltet habt, bevor ihr in Kapitel 14 Groots letzte Fähigkeit bekommt. Ihr solltet daher zumindest eine Fähigkeit bis nach Erhalt von Groots letzter Fähigkeit aufheben und sie erst danach freischalten, um diesen Bug zu umgehen. Seid ihr vom Bug betroffen, könnt ihr ihn einfach lösen, indem ihr schnell ein neues Spiel startet (Kein New Game Plus) und in Kapitel 1 die erste Fähigkeit kauft, dann solltet ihr die Trophäe bekommen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Werdet ihr im Spielverlauf wahrscheinlich automatisch freischalten. Achtet auf Teammitglieder, die im Kampf zu Boden gehen und dann ein rotes Icon über dem Kopf haben. Geht dann zu ihnen und haltet die Dreieck/Y-Taste gedrückt, um sie wiederzubeleben.

Stärkere Gegner haben einen Taumel-Balken unter ihrem Lebensbalken, den ihr mit Attacken füllen könnt, die Taumelschaden verursachen. Am einfachsten geht das mit Drax, dessen erste Spezialfähigkeit Taumeln verursacht (L1/LB + Kreis/B + Kreis/B). Nutzt diese möglichst häufig bei Feinden, bis ihr 25 Gegner ins Taumeln gebracht habt.

Nova-Centurions sind besonders starke Soldaten des Nova Corps, die einen Jetpack besitzen und euch erstmals in Kapitel 7 begegnen. Gelegentlich heben sie in die Luft ab, um eine Attacke aufzuladen. Wenn sich dabei Gamora in der Nähe befindet, taucht beim Nova-Centurion manchmal die Dreieck/Y-Taste auf, die ihr dann schnell drücken müsst, um Gamoras Aktionsaufforderung auszulösen und die Trophäe freizuschalten. Im folgenden Video seht ihr, wie das aussieht:

Hinweis: Leider ist es vom Zufall abhängig, ob Gamora die Aktionsaufforderung anbietet oder nicht, da auch potenziell alle anderen Guardians diese Feinde mit ihren Aktionsaufforderungen besetzen können. Es kann helfen, die Schwierigkeit zu erhöhen und alle anderen Guardians bis auf Gamora kampfunfähig werden zu lassen, so dass nur Gamora für die Aktionsaufforderung zur Verfügung steht. Klappt es nicht, ladet immer wieder den letzten automatischen Speicherpunkt, damit der aktuelle Kampf wiederholt wird.

Zerfallbestien sind die Feinde mit den tentakelartigen Mäulern, die euch erstmals in Kapitel 3 begegnen. Wenn sie geschwächt genug sind und Drax sich in der Nähe befindet, wird er sie manchmal umstoßen und es taucht bei der Zerfallbestie dann die Dreieck/Y-Taste auf, die ihr schnell drücken müsst, um Drax‘ Aktionsaufforderung auszulösen und die Trophäe freizuschalten. Im folgenden Video seht ihr, wie das aussieht:

Hinweis: Leider ist es vom Zufall abhängig, ob Drax die Aktionsaufforderung anbietet oder nicht, da auch potenziell alle anderen Guardians diese Feinde mit ihren Aktionsaufforderungen besetzen können. Es kann helfen, die Schwierigkeit zu erhöhen und alle anderen Guardians bis auf Drax kampfunfähig werden zu lassen, so dass nur Drax für die Aktionsaufforderung zur Verfügung steht. Klappt es nicht, ladet immer wieder den letzten automatischen Speicherpunkt, damit der aktuelle Kampf wiederholt wird.

Stürmer sind eine Oberkategorie von Feinden, zu denen die Ogrode (Kapitel 10) und die Wendigos (Kapitel 13) gehören. Wenn sie geschwächt genug sind und Groot sich in der Nähe befindet, wird er sie manchmal greifen und es taucht dann bei Ogroden und Wendigos die Dreieck/Y-Taste auf, die ihr schnell drücken müsst, um Groots Aktionsaufforderung auszulösen und die Trophäe freizuschalten. Im folgenden Video seht ihr, wie das bei einem Wendigo in Kapitel 13 aussieht:

Hinweis: Leider ist es vom Zufall abhängig, ob Groot die Aktionsaufforderung anbietet oder nicht, da auch potenziell alle anderen Guardians diese Feinde mit ihren Aktionsaufforderungen besetzen können. Es kann helfen, die Schwierigkeit zu erhöhen und alle anderen Guardians bis auf Groot kampfunfähig werden zu lassen, so dass nur Groot für die Aktionsaufforderung zur Verfügung steht. Klappt es nicht, ladet immer wieder den letzten automatischen Speicherpunkt, damit der aktuelle Kampf wiederholt wird.

Inquisitoren sind die Feinde in den Kutten mit dem roten Laserauge, die euch erstmals in Kapitel 7 begegnen. Wenn sie geschwächt genug sind und Drax sich in der Nähe befindet, wird er sie manchmal greifen und es taucht beim Inquisitor dann die Dreieck/Y-Taste auf, die ihr schnell drücken müsst, um Drax‘ Aktionsaufforderung auszulösen. Er wird dem Inquisitor dann einen Arm abreißen und die Trophäe wird freigeschaltet. Im folgenden Video seht ihr, wie das aussieht:

Hinweis: Leider ist es vom Zufall abhängig, ob Drax die Aktionsaufforderung anbietet oder nicht, da auch potenziell alle anderen Guardians diese Feinde mit ihren Aktionsaufforderungen besetzen können. Es kann helfen, die Schwierigkeit zu erhöhen und alle anderen Guardians bis auf Drax kampfunfähig werden zu lassen, so dass nur Drax für die Aktionsaufforderung zur Verfügung steht. Klappt es nicht, ladet immer wieder den letzten automatischen Speicherpunkt, damit der aktuelle Kampf wiederholt wird.

Werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit automatisch freischalten. Im Kampfverlauf ladet ihr immer einen Balken links im Bildschirm auf, der euer Kampfrating anzeigt. Tötet Feinde in schneller Abfolge und lasst zwischendurch nicht zu viel Zeit vergehen, um den Kampf mit dem höchsten Rating „Wunderbar!!!!!“ abzuschließen. Dies klingt schwieriger als es ist. Da der Timer sehr großzügig ist, werdet ihr hier keine Probleme haben.

Flair-Angriffe könnt ihr manchmal über gleichzeitiges Drücken der Dreieck/Y- und Kreis/B-Taste auslösen, wenn Feinde wenig Gesundheit übrig haben. Nähert euch einem Gegner, wenn ihr diese Tasteneinblendung seht und löst 10-mal solche Flair-Angriffe aus, um die Trophäe freizuschalten. Dies kommt sehr oft vor, ihr werdet hier keine Probleme haben.

Hierfür müsst ihr zunächst den Vorteil „Aufgeladener Schuss“ an einer Werkbank für 600 Komponenten und 100 erweiterte Komponenten kaufen. Tippt im Kampf dann doppelt die R2/RT-Taste an und haltet sie gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Ist der Balken in der Mitte voll, lasst die Taste los, um den Schuss abzufeuern.

Für die Trophäe müsst ihr eine taumelnden Feind mit einem aufgeladenen Schuss den Rest geben und ihn töten und dies insgesamt 15-mal wiederholen. Wie das aussieht, seht ihr im folgenden Video:

Das Problem bei dieser Trophäe ist, dass der aufgeladene Schuss nicht wirklich viel Schaden verursacht und andere Guardians geschwächte Feinde manchmal vor euch töten oder der Taumeln-Zustand eines Feindes nicht lange genug anhält.

Eine gute Stelle für diesen Erfolg ist Kapitel 11. Hier kommt ihr nach ein paar Minuten zu einem Bereich mit Nestern, aus denen unendlich Würmer spawnen, so lange ihr die Nester nicht zerstört. Mit nur einem Blitz-Schuss könnt ihr diese ins Taumeln bringen, schwächen und dann mit einem aufgeladenen Schuss töten. Dank dem unendlichen Spawnen könnt ihr hier schnell die Trophäe farmen.

Fächerhammer ist der zweite Skill von Peter Quill, den ihr für 2 Fähigkeitspunkte freischalten könnt. Löst diesen durch Drücken des linken Analog-Sticks + Dreieck/Y-Taste aus und tötet 15 Feinde damit für die Trophäe.

Zorn der Katath ist der vierte Skill von Drax, den ihr automatisch während Kapitel 12 freischaltet. Löst diesen durch Drücken von L1/LB + Kreis/B + Viereck/X aus, so dass Feinde mit einem roten Icon (Debuff) belegt werden. Tötet dann 10 von der Fähigkeit belegte Feinde für die Trophäe auf beliebige Weise.

Henkerin ist der vierte Skill von Gamora, den ihr automatisch während Kapitel 12 freischaltet. Löst diesen durch Drücken von L1/LB + Dreieck/Y + X/A aus und tötet 10 Feinde damit für die Trophäe.

Fünf-Läufe-Beschuss ist der vierte Skill von Rocket, den ihr automatisch während Kapitel 11 freischaltet. Löst diesen durch Drücken von L1/LB + X/A + Dreieck/Y aus und tötet 20 Feinde damit für die Trophäe.

Kräuterheilung ist der vierte Skill von Groot, den ihr automatisch während Kapitel 14 freischaltet. Löst diesen durch Drücken von L1/LB + Viereck/X + X/A aus und heilt/belebt 10-mal die Guardians, um die Trophäe freizuschalten.

Auge des Hurrikans ist der dritte Skill von Peter Quill, den ihr für 3 Fähigkeitspunkte freischalten könnt. Löst diesen durch Drücken des linken Analog-Sticks + Kreis/B-Taste aus und tötet 20 Feinde damit für die Trophäe.

Nutzt Nahkampfangriffe mit der Viereck/X-Taste bei Feinden, während ihr in der Nähe von Gamora seid, dann werdet ihr früher oder später eine Auto-Kombo auslösen und die Trophäe freischalten.

Nutzt Nahkampfangriffe mit der Viereck/X-Taste bei Feinden, während ihr in der Nähe von Drax seid, dann werdet ihr früher oder später eine Auto-Kombo auslösen und die Trophäe freischalten.

Nutzt Nahkampfangriffe mit der Viereck/X-Taste bei Feinden, während ihr in der Nähe von Rocket seid, dann werdet ihr früher oder später eine Auto-Kombo auslösen und die Trophäe freischalten.

Nutzt Nahkampfangriffe mit der Viereck/X-Taste bei Feinden, während ihr in der Nähe von Groot seid, dann werdet ihr früher oder später eine Auto-Kombo auslösen und die Trophäe freischalten.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr 8 der 15 Wächter-Sammelobjekte im Spielverlauf finden. In Kürze verlinken wir euch an dieser Stelle dafür einen Guide mit allen Fundorten.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr alle Wächter-Sammelobjekte eines Guardians finden. In Kürze verlinken wir euch an dieser Stelle dafür einen Guide mit allen Fundorten.

Verpassbare Trophäe!

Siehe Trophäe „Modebegeisterung“.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr alle 45 Outfits im Spiel finden und jedes mindestens 1-mal anlegen. 15 Outfits schaltet ihr automatisch im Storyverlauf oder über Vorbestellerboni frei. Nur 30 davon müsst ihr also selber finden. Im folgenden Video zeigen wir euch alle Fundorte der Outfits:

Wichtiger Hinweis: In Spielversionen nach Patch 1.02 befindet sich das letze Outfit #30 von Gamora (Auserwählte Tochter) an einem anderen Fundort als wir euch im Video zeigen. Genauer gesagt im Minenbereich (Kapitel 14), wo ihr Wasserfälle einfrieren müsst. Nach dem 2. Wasserfall könnt ihr links weitere drei Wasserfälle einfrieren, die euch zu einem Spalt in einer Wand führen. Im Bereich dahinter befindet sich der alternative Fundorte dieses Kostüms. Seid ihr weiter rechts schon an der Werkbank vorbei gekommen, seid ihr zu weit gelaufen und müsst zurück!

Verpassbare Trophäe! Möglicher Trophäen-Bug!

Hierfür müsst ihr jede der 6 Kategorien im Menüpunkt „Galaktisches Kompendium“ zu 65% füllen.

Charaktere: Werdet ihr automatisch im Storyverlauf über 65% bringen.

Gruppierungen: Werdet ihr automatisch im Storyverlauf über 65% bringen.

Kreaturen: Werdet ihr automatisch im Storyverlauf über 65% bringen.

Orte: Werdet ihr automatisch im Storyverlauf über 65% bringen.

Objekte: Sammelt hierfür genügend Wächter-Sammelobjekte und andere optionale Items ein. Letztere könnt ihr vor allem auf Knowhere in Kapitel 6 finden. Bevor Wächter-Sammelobjekte im Kompendium eingetragen werden, müsst ihr erst noch auf der Milano mit dem jeweiligen Wächter über das Objekt sprechen. Ihr findet es nach dem Einsammeln jeweils in ihren Quartieren. Einen Guide für die Fundorte aller Objekte verlinken wir euch in Kürze an dieser Stelle.
Archive: Archive sind die kleinen schwarzen kreisrunden Holo-Dokumente, die ihr überall in den Kapiteln entdecken könnt. Lest so viele wie möglich davon, damit ihr hier 65% erreicht.

Sammelt hierfür genügend Wächter-Sammelobjekte und andere optionale Items ein. Letztere könnt ihr vor allem auf Knowhere in Kapitel 6 finden. Bevor Wächter-Sammelobjekte im Kompendium eingetragen werden, müsst ihr erst noch auf der Milano mit dem jeweiligen Wächter über das Objekt sprechen. Ihr findet es nach dem Einsammeln jeweils in ihren Quartieren. Einen Guide für die Fundorte aller Objekte verlinken wir euch in Kürze an dieser Stelle. Archive: Archive sind die kleinen schwarzen kreisrunden Holo-Dokumente, die ihr überall in den Kapiteln entdecken könnt. Lest so viele wie möglich davon, damit ihr hier 65% erreicht.

Trophäen-Bug: Falls ihr die Trophäe bereits in der PS4-Version freigeschaltet und per Spielstandtransfer auf der PS5 freischalten wollt, kann es hier zu einem Bug kommen, der die Freischaltung verhindert!

Verpassbare Trophäe!

Während Kapitel 2 erhaltet ihr von Ko-Rel eine Nova-Corps-Strafe. Diese beträgt 7.000 Units, wenn ihr das Lama zu Beginn von Kapitel 2 versteckt oder 8.000 Units, wenn ihr stattdessen Rockets Tech versteckt.

Nach dem Gespräch mit Worldmind in Kapitel 9 werdet ihr dann automatisch an Bord der Milano am Bordcomputer die Möglichkeit bekommen, eure Strafe zu bezahlen und die Trophäe freizuschalten.

Achtet darauf, bis Kapitel 9 je nach Entscheidung in Kapitel 2 7.000 bzw. 8.000 Units aufzusparen, damit ihr diese Trophäe nicht verpasst. Ihr könnt sie nicht im Nachhinein über die Kapitelauswahl freischalten, sondern müsst in einem neuen Spieldurchgang erneut bis Kapitel 9 spielen, falls ihr die Trophäe verpasst. Achtet vor allem darauf, in Kapitel 6 auf Knowhere nicht zu viele Units auszugeben.

Um möglichst viele Units zu verdienen, schaut auch in unseren Guide zur Entscheidung zwischen Groot oder Rocket und dem Verkauf an Lady Hellbender in Kapitel 4. Ihr könnt hier bis zu 12.000 Units anhäufen, wenn ihr richtig handelt.

In Kapitel 1 kommt ihr im Verlauf an Parasitennestern vorbei und Rocket wird euch zu einem Wettschießen herausfordern, bei dem derjenige gewinnt, der bis Ende des Kapitels die meisten Nester in der Umgebung abschießt.

Die Nester werden dank eurem Visor optisch hervorgehoben. Sucht bei jedem neuen Areal einfach schnell die Umgebung ab und schießt alle Nester ab, dann werdet ihr diese Trophäe ohne große Probleme freischalten.

Solltet ihr die Wette verlieren, könnt ihr sie aber auch einfach im Nachhinein über die Kapitelauswahl wiederholen.

Versteckte und geheime Achievements

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Missionen.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen bei bestimmten Trophäen und Erfolgen in Marvel's Guardians of the Galaxy? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.