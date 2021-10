In Marvel's Guardians of the Galaxy gibt es 45 verschiedene Outfits, die ihr den Wächtern überstreifen könnt. Allerdings müsst ihr erst die Kostüme finden, bevor ihr sie nutzen dürft. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Outfits im Video und zeigen euch Bilder zu jedem Kostüm.

Fundorte aller Outfits im Video (Guardians of the Galaxy)

Outfits findet ihr in violetten Kleiderboxen, die über die einzelnen Kapitel verteilt sind. Sie werden optisch hervorgehoben, wenn ihr den Visor von Star-Lord einsetzt. Insgesamt 30 Kostüme müsst ihr selber in solchen Boxen finden, die restlichen 15 schaltet ihr automatisch während der Story oder über Vorbestellerboni frei. Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 30 Outfits:

Wichtiger Hinweis: In Spielversionen nach Patch 1.02 befindet sich das letze Outfit von Gamora (Auserwählte Tochter) an einem anderen Fundort als wir euch im Video zeigen. Genauer gesagt im Minenbereich (Kapitel 14), wo ihr Wasserfälle einfrieren müsst. Nach dem 2. Wasserfall könnt ihr links weitere drei Wasserfälle einfrieren, die euch zu einem Spalt in einer Wand führen. Im Bereich dahinter befindet sich der alternative Fundort dieses Kostüms. Seid ihr weiter rechts schon an der Werkbank vorbei gekommen, seid ihr zu weit gelaufen und müsst zurück!

Alle Outfits sind verpassbar. Im Nachhinein könnt ihr die Kostüme nämlich nicht über die Kapitelauswahl einsammeln, da der Fortschritt für alle Collectibles hier zurückgesetzt und nach Wiederholen eines Kapitels nichts abgespeichert wird. Ihr solltet daher zu Beginn jedes Kapitels einen manuellen Spielstand anlegen und diesen laden, wenn ihr bei Abschluss etwas verpasst habt.

Sofern ihr mit „Modebegeisterung“ eine der Trophäen und Erfolge von Guardians of the Galaxy freischalten wollt, denkt daran, auch jedes gefundene Outfit 1-mal anzulegen, da dies ebenfalls eine Voraussetzung für den Erfolg ist.

Star-Lord

Standard-Lord

Fundort: Von Beginn an freigeschaltet.

Nova-Lord

Fundort: Kapitel 2 (Ab 1:22 im Video)

Guardians of the Galaxy (2014)

Fundort: Kapitel 6 (Ab 9:41 im Video)

Böse-Lord

Fundort: Kapitel 8 (Ab 13:30 im Video)

Apokalypse-Lord

Fundort: Kapitel 12 (Ab 23:04 im Video)

War-Lord

Fundort: Kapitel 13 (Ab 25:41 im Video)

Team-Lord

Fundort: Kapitel 14 (Ab 28:15 im Video)

Gold-Lord

Fundort: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn von Kapitel 14

Space-Lord

Fundort: Schaltet ihr nach Abschluss der Story frei

City-Lord

Fundort: Schaltet ihr nach Abschluss der Story frei

Sozial-Lord

Fundort: Schaltet ihr nach Abschluss der Story frei oder als Vorbestellerbonus

Sun-Lord

Fundort: Schaltet ihr nach Abschluss der Story frei

Glanz-Lord

Fundort: Schaltet ihr nach Abschluss der Story frei

Drax

Standard-Outfit

Fundort: Von Beginn an freigeschaltet.

Guardians of the Galaxy (2014)

Fundort: Zwei verschiedene Fundorte in Kapitel 4, je nachdem, ob ihr Rocket oder Groot verkauft habt (Ab 4:30 bzw. 6:12 im Video)

Nova Corps

Fundort: Kapitel 5 (Ab 7:25 im Video)

Käfig-Match

Fundort: Kapitel 8 (Ab 14:20 im Video)

Thanos-Imperativ

Fundort: Kapitel 12 (Ab 19:16 im Video)

Katathianischer Mönch

Fundort: Kapitel 13 (Ab 27:27 im Video)

Fünf Reiter der Apokalypse

Fundort: Kapitel 14 (Ab 29:27 im Video)

Goldene Wächter

Fundort: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn von Kapitel 14

Gamora

Standard-Outfit

Fundort: Von Beginn an freigeschaltet.

Guardians of the Galaxy (2014)

Fundort: Kapitel 3 (Ab 1:59 im Video)

Nova Corps

Fundort: Kapitel 7 (Ab 12:14 im Video)

Fünf Reiter der Apokalypse

Fundort: Kapitel 10 (Ab 15:02 im Video)

Unauffälliger Kill

Fundort: Kapitel 12 (Ab 22:15 im Video)

Schwarzer Vortex

Fundort: Kapitel 13 (Ab 24:00 im Video)

Auserwählte Tochter

Fundort: Kapitel 14 (Ab 30:40 im Video)

Goldene Wächter

Fundort: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn von Kapitel 14

Rocket

Standard-Outfit

Fundort: Von Beginn an freigeschaltet.

Guardians of the Galaxy (2014)

Fundort: Kapitel 1 (Ab 0:00 im Video)

Fünf Reiter der Apokalypse

Fundort: Zwei verschiedene Fundorte in Kapitel 4, je nachdem, ob ihr Rocket oder Groot verkauft habt (Ab 5:15 bzw. 6:42 im Video)

Nova Corps

Fundort: Kapitel 7 (Ab 10:26 im Video)

Held von Halbwelt

Fundort: Kapitel 10 (Ab 16:03 im Video)

Der Schmuggler

Fundort: Kapitel 12 (Ab 20:10 im Video)

Der Stachel

Fundort: Kapitel 13 (Ab 26:35 im Video)

Goldene Wächter

Fundort: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn von Kapitel 14

Groot

Standard-Outfit

Fundort: Von Beginn an freigeschaltet.

Guardians of the Galaxy (2014)

Fundort: Kapitel 1 (Ab 0:42 im Video)

Fünf Reiter der Apokalypse

Fundort: Kapitel 3 (Ab 3:35 im Video)

Nova Corps

Fundort: Kapitel 5 (Ab 9:05 im Video)

Annihilation: Conquest-Anzug

Fundort: Kapitel 10 (Ab 18:11 im Video)

Pfähler

Fundort: Kapitel 12 (Ab 20:57 im Video)

Fünf-Uhr-Triebe

Fundort: Kapitel 13 (Ab 24:46 im Video)

Goldene Wächter

Fundort: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn von Kapitel 14

