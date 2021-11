Disney+ stockt im November 2021 wieder mit Marvel-Input auf – darunter eine nagelneue MCU-Serie und ein Marvel-Kinofilm, der erst vor ein paar Wochen in den Kinos landete. Erratet ihr, welcher?

Hawkeye

Und schon kommt die nächste große MCU-Serie auf Disney+: Falls ihr mit Loki und What if...? schon fertig seid, kommt jetzt Weihnachtsstimmung bei Marvel auf. In Hawkeye begibt sich Clint Barton (Jeremy Renner) mit der jungen Kate Bishop (Hailee Steinfeld) auf eine halsbrecherische Mission, die am besten vor Weihnachten erledigt sein sollte: Denn Barton will das Fest eigentlich mit seiner Familie verbringen.

Bishop soll nach Barton in die Fußstapfen von Hawkeye treten, immerhin werden die Avengers schon seit geraumer Zeit mit neuen Rollen bestückt. In der Serie erwartet euch auch Black Widows Schwester (gespielt von Florence Pugh), die später höchstwahrscheinlich die Rolle von Natasha Romanoff übernehmen wird.

Streamt die erste Folge von Hawkeye ab 24. November auf Disney+.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Ihr habt den neuen Marvel-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings im Kino verpasst? Kein Problem, denn schon ab dem 12. November könnt ihr den kompletten Film ohne VIP-Abonnement auf Disney+ sehen. Im MCU-Blockbuster folgt ihr dem neuen Superhelden Shang-Chi, der gemeinsam mit seiner Schwester in der gefährlichen Ten-Rings-Organisation aufgewachsen ist. Nachdem er als Jugendlicher untergetaucht ist, holt ihn seine Vergangenheit schließlich ein – ebenso wie sein magisches Erbe.

Streamt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ab 12. November auf Disney+.

Le Mans 66 - Gegen jede Chance

Kein Marvel, dafür aber zwei Hollywood-Stars in einem Blockbuster aus dem Jahr 2019: Le Mans 66 - Gegen jede Chance zeigt den wahren Hintergrund eines geschichtsträchtigen Rennens, in dem Ferrari und Ford um den ersten Preis wetteifern. Die Chancen von Ford stehen schlecht, als sich Carroll Shelby (Matt Damon) und Ken Miles (Christian Bale) zusammentun, um in nur 90 Tagen ein Auto zu bauen, das den Ferrari-Giganten schlagen könnte.

Streamt Le Mans 66 - Gegen jede Chance ab 12. November auf Disney+.

Schaut hier: Alle Filme und Serien auf Disney+ im November 2021.

Neben den Marvel-Serien und -Filmen erwartet euch im November ein ganzer Sack voll empfehlenswerter Blockbuster bei Disney+. Darunter etwa Black Swan (26. November), der Abenteuerfilm Jungle Cruise (12. November), die Wohlfühlkomödie Das erstaunliche Leben des Walter Mitty (5. November) oder auch das Drama Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (19. November).