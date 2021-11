Netflix und Disney+ haben ein paar Leckerbissen im Wochenendprogramm, die wir euch nicht vorenthalten möchten: Eine gehypte Serie geht weiter, ein Marvel-Kinofilm erscheint bei einem Streamingdienst und ein weiterer ausgezeichneter Film könnte euren Filmabend versüßen.

Arcane bei Netflix

Die neue Fantasy-Serie Arcane war am 8. November in 38 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts. Zwar erzählt Arcane die Geschichte einiger Charaktere aus dem Moba League of Legends, Vorwissen braucht ihr aber nicht. Eigentlich ist es auch völlig irrelevant, ob ihr LoL kennt oder mögt – denn Arcane steht für sich, mit seinen fantastischen Animationen und der düsteren Story.

Im Fokus von Arcane sind zwei Schwestern: Die eine stammt aus der reichen Stadt Piltover, während die andere in dem Ghetto Zaun zu überleben versucht. Als jedoch Krieg zwischen den beiden Städten ausbricht und eine magische Technologie in den Mittelpunkt tritt, werden die Familienbande der beiden auf eine harte Probe gestellt.

Die ersten drei Folgen von Arcane sind schon seit einer Woche online; am 13. November folgen die nächsten drei Episoden.

Streamt ab heute die ersten sechs Folgen von Arcane auf Netflix.

Le Mans 66 - Gegen jede Chance bei Disney+

Der Blockbuster Le Mans 66 - Gegen jede Chance zeigt den wahren Hintergrund eines geschichtsträchtigen Rennens, bei dem Ford und Ferrari um den ersten Preis kämpfen. Ford scheint keine Chance gegen den Ferrari-Giganten zu haben, als sich Carroll Shelby (Matt Damon) und Ken Miles (Christian Bale) zusammentun, um in nur 90 Tagen ein Auto zu bauen, das alle anderen schlagen kann.

Streamt Le Mans 66 – Gegen jede Chance ab jetzt auf Disney+.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bei Disney+

Falls ihr den Marvel-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings im Kino verpasst habt, kein Problem: Ab jetzt könnt ihr den kompletten Film ohne VIP-Abonnement auf Disney+ sehen. Der MCU-Blockbuster fokussiert sich auf den neuen Superhelden Shang-Chi, der zusammen mit seiner Schwester in der brutalen Ten-Rings-Organisation aufgewachsen ist. Nachdem er als Jugendlicher untergetaucht ist, holt ihn seine Vergangenheit doch noch ein – ebenso wie sein magisches Erbe.

In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings treten auch einige Nebencharaktere der MCU-Filme auf, darunter der verrückte Trevor Slattery (Ben Kingsley) aus Iron Man 3.

Streamt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ab jetzt auf Disney+.

Kleiner Tipp für alle MCU-Fans: Disney+ hat im November noch mehr Marvel zu bieten – am 24.11.2021 erscheint hier nämlich die erste Folge der neuen MCU-Serie Hawkeye, mit Clint Barton und Kate Bishop im Mittelpunkt der Geschichte.