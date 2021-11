Disney+ feiert seinen zweiten Geburtstag. Zum unbescheiden benannten Disney+ Day gibt es neben neuen Inhalten auch Sparangebote. Dabei geht der Disney-Konzern einen Schritt weiter als bisher, denn Kunden sparen nicht nur beim Streaming-Dienst.

Der 12. November steht bei Disney+ fett im Kalender: Vor genau zwei Jahren ging der Streaming-Dienst in den USA erstmals an den Start. Zur Feier des Tages will man Kunden einige Besonderheiten spendieren und neue Interessenten für sich gewinnen.

Disney+ feiert Geburtstag: Monatspreis drastisch reduziert auf 1,99 Euro

Dazu gibt es derzeit eine Monatsmitgliedschaft bei Disney+ zum Sparpreis von 1,99 Euro (bei Disney+ ansehen). Den Sonderpreis gewährt Disney Neukunden und Zurückkehren. Im Vergleich zum normalen Monatspreis von 8,99 Euro ein ordentlicher Rabatt. Gilt aber wie gesagt für nur einen Monat, wer bei Disney+ bleiben will, zahlt anschließend mehr. Das Angebot gilt bis einschließlich 14. November.

Zudem starten diverse Filme und Specials, etwa jüngste Marvel-Film „Shang Chi“ sowie „Jungle Cruise“ mit Emily Blunt und Dwayne Johnson wandern vom Premium-Zugang ins normale Disney+-Abo. Kunden müssen so keinen Aufpreis mehr zahlen. Ab 15 Uhr wird Disney+ erste Einblicke und Trailer zu kommenden Projekten präsentieren. Wer live dabei sein will, schaut rechtzeitig bei Instagram, Twitter oder Facebook rein. Später am Tag werden weitere Specials gezeigt.

Disney-Fans können das Wochenende zudem für den Weihnachtseinkauf nutzen: Vom 12. bis 14. November fallen auf Einkäufe in Disneys Onlineshop für Merchandise-Artikel keine Versandkosten an (zu Shopdisney).

Parallel läuft dort bis 15. November um 9:00 Uhr noch eine Rabattaktion für ausgewählte Produkte: Mit dem Code „MAGIC20“ erhaltet ihr 20 Prozent Preisnachlass ab einem Einkaufswert von 50 Euro. 10 Prozent Rabatt bietet euch außerdem der Onlineshop FunkoEurope.com. Auf der Aktionsseite findet ihr die rabattierten Produkte in Kooperation mit Disney+. Hier gilt der Code „DISNEYPLUSDAY“.

Disney erschließt sich neue Märkte: Wert digitaler Sammlerstücke explodiert

Etwas Außergewöhnliches hat man sich in Kooperation mit der Veve-App einfallen lassen. In der App könnt ihr digitale Sammlerstücke ausstellen. Disney bietet dort inzwischen limitierte NFTs an. Für umgerechnet 60 US-Dollar könnt ihr mit etwas Glück die seltenen Teile erhalten. Große Teile sind aber bereits vergriffen und schnell weggeschnappt – und werden für Hunderte, wenn nicht Tausende Euro gehandelt.

Ist Disney+ die richtige Wahl für euch? Unser Vergleich der Streaming-Dienste im Video hilft bei der Entscheidung:

Disney dürfte mit der Aktion auch seinem Streaming-Dienst wieder etwas zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren wollen, denn Disney+ geht derzeit durch eine Zuschauerflaute. Erst diese Woche gab Disney bekannt, dass die Zahl der neugewonnenen Kunden deutlich unter den erhofften Zielen liegt.