Zusammen mit Vattenfall bietet Tchibo jetzt eine Wallbox für E-Autos zum Sonderpreis an. Nur 99 Euro statt 1.189 Euro müssen Kunden für „Charge Amps Halo“ auf den Tisch legen. Die Wallbox gibt es in Kombination mit einem Vattenfall-Tarif – und hier sollten Kunden genau nachrechnen.

Tchibo verkauft Wallbox für E-Autos

Tchibo hat zusammen mit dem Energieunternehmen Vattenfall ein neues Angebot gestartet, bei dem es die Wallbox „Charge Amps Halo“ für 99 Euro gibt. Die Lieferzeit soll maximal vier Wochen betragen, Kosten für die Installation müssen Kunden selbst übernehmen. Zusammen mit der Wallbox muss der Vertrag „Natur24 Strom Wallbox“ bei Vattenfall abgeschlossen werden, der eine Preisgarantie über bis zu 24 Monate mitbringt.

Die Mindestlaufzeit des Ökostrom-Tarifs beträgt zwei Jahre. Den Verbrauchspreis gibt das Energieunternehmen mit 44,37 Cent pro Kilowattstunde an, weshalb Kunden genau nachrechnen sollten, bevor sie sich für das Angebot mitsamt Wallbox entscheiden. Der Grundpreis liegt bei 17,90 Euro im Monat. Die genannten Preise können je nach Wohnort und Verbrauch variieren.

Optional können sich Kunden noch für eine Lade-Karte und -App von Vattenfall entscheiden. So kann das E-Auto an über 90.000 Ladepunkten zum Festpreis mit Strom versorgt werden. Der Preis liegt bei 45 Cent pro Kilowattstunde für AC-Laden und 59 Cent pro Kilowattstunde für schnelles DC-Laden (Quelle: Tchibo).

Akkus für E-Autos gibt es auch auf Rädern:

ZipCharge: E-Auto mit Akku auf Rädern laden

Laut Tchibo ist die Wallbox KfW-förderfähig. Hier gilt allerdings die wichtige Einschränkung, dass die Förderung für Privathaushalte eingestellt wurde. Unternehmen und kommunale Betriebe, freiberuflich Tätige und gemein­nützige Organisationen sind weiter antragsberechtigt.

Tchibo: Wallbox leistet 11 Kilowatt

Mit der am Haus installierten Wallbox lässt sich das E-Auto mit 11 Kilowatt versorgen. Ein 40 kWh-Akku wäre so nach 5,5 Stunden wieder voll einsatzbereit. Die Steuerung erfolgt per App, vor unberechtigter Nutzung schützt eine RFID-Karte.

Mit im Paket liegt ein Ladekabel mit Typ-2-Stecker, das auf eine Länge von 7,5 m kommt. Das Gehäuse der Wallbox ist laut Tchibo wetterfest (IP66) und besteht aus recyceltem Aluminium.