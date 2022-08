MediaMarkt senkt die Preise auf ausgewählte Surface-Laptops und Convertibles – wir zeigen euch, bei welchen Deals ihr richtig spart und welches der Microsoft-Geräte am besten zu euch passt.

Microsoft Facts

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem leistungsstarken Laptop oder Convertible seid, das vor allem leicht ist, aber auch mit schickem Design überzeugt, solltet ihr einen Blick auf die Surface-Geräte werfen. Im Rahmen der „Dein Weg mit Microsoft“-Aktion könnt ihr euch bei MediaMarkt für kurze Zeit echte Surface-Schnäppchen sichern.

Surface Laptop Go 2 jetzt 130 Euro günstiger

Darunter beispielsweise der Surface Laptop Go 2 für reduzierte 739 Euro statt 869 Euro (UVP). Dazu bekommt ihr außerdem das Microsoft 365 Family im Abo mit Office-Programmen für bis zu 5 Geräte und 12 Monate als Gratis-Zugabe, wenn ihr bis spätestens 30.09.2022 bestellt. Der Surface Laptop Go 2 überzeugt mit einem schlanken 12,45 Zoll Touchscreen-Display und einem Intel Core i5 der 11. Generation. Im Turbo taktet der für Mobilgeräte angepasste Vierkern-Prozessor bis zu 4,2 GHz. Mit bis zu 13,5 Stunden Akkulaufzeit lohnt sich der Surface Laptop Go 2 ideal als mobiles Einstiegsgerät.

Zu den wichtigsten Details zählen:

Intel Core i5-1135G7, 4C/8T, 8 MB Cache, 2,4 GHz, bis 4,2 GHz Turbo

8 GB LPDDR4X-RAM

256 GB SSD

12,45 Zoll Touchscreen-Display, 3:2, 1.536 × 1.024

1 × USB-C

1 × USB-A

1 × 3,5 mm Klinke

Surface Connect

Windows 11 Home

+ gratis Microsoft 365 Family für 1 Jahr

Microsoft Surface Laptop Go 2 Statt 869 Euro UVP: Microsoft Surface Laptop Go 2 mit 12,45 Zoll Display, Touchscreen, Intel i5 Prozessor (11. Generation), 8GB RAM, 256 GB SSD und UHD-Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2022 08:23 Uhr

Surface Pro 8 Convertible mit Rabatt sichern

Alternativ lohnt sich ein Blick auf das Surface Pro 8 für reduzierte 1.049 Euro statt 1.179 Euro (UVP) bei MediaMarkt. Hier bekommt ihr ein erstklassiges Convertible mit 13-Zoll-Touchscreen-Display, SSD, Turbo-Boost, Intel-Iris-Xe-Grafik und bis zu satten 16 Stunden Akkulaufzeit, das unter 900 Gramm wiegt. Die Surface-Pro-Reihe kombiniert als Hybrid-Laptop die Eigenschaften von Tablets und Notebooks und lässt euch immer einen für den Einsatz passenden Modus verwenden – egal, ob unterwegs, beim Zocken, im Home-Office oder Serien-Streaming.

Dabei überzeugt vor allem das Surface-typische minimalistische und schlanke Design mit dem genialen flexiblen Standfuß auf der Rückseite sowie Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos, Webcam und Rückkamera mit 10 MP. Mit dem Surface-Pro-8-Deal bei MediaMarkt spart ihr für kurze Zeit 130 Euro. Obacht: Zubehör wie Tastaturcover oder Eingabestift sind nicht enthalten und müssen bei Bedarf separat gekauft werden.

Zur genaueren Ausstattung gehören:

Intel Core i5-1135G7, 4C/8T, 8 MB Cache, 2,4 GHz, bis 4,2 GHz Turbo

8 GB LPDDR4X-RAM

128 GB SSD

Iris-Xe-Grafik

13 Zoll Touchscreen-Display, 3:2, 2.880 x 1.920

2 × USB-C (USB 4 / Thunderbolt 4)

1 × 3,5 mm Klinke

Surface Type Cover-Anschluss

Surface Connect

Windows 11 Home

+ gratis Microsoft 365 Family für 1 Jahr

Microsoft Surface Pro 8 Statt 1.179 Euro UVP: Microsoft Surface Pro 8 Convertible mit 13 Zoll Display, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 128 SSD und Intel Iris Xe-Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2022 08:35 Uhr

Weitere Surface-Schnäppchen bei MediaMarkt

Weitere lohnende Surface-Angebote und Details findet ihr auf der folgenden Übersichtsseite von MediaMarkt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.