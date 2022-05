An deutschen und europäischen Tankstellen könnten Benzin und Diesel im Sommer knapp werden – davor warnt der Chef der Internationalen Energieagentur. Von Deutschland fordert er mehr, als nur ein 9-Euro-Ticket einzuführen. Auch ein Tempolimit dürfe kein Tabu mehr sein.

Tankstellen: Spritmangel im Sommer befürchtet

Wegen angespannter Märkte für Rohöl hat Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), vor einem Chaos an europäischen Tankstellen gewarnt. Sollte es nicht zu einer kurzfristigen Entspannung kommen, dann könnten Autofahrer im schlimmsten Fall leer ausgehen. Im Sommer könnte es Birol zufolge „eng werden“.

Der Grund für den befürchteten Engpass ist die anstehende Urlaubssaison in Europa und in den USA, die für eine erhöhte Nachfrage nach Treibstoff sorgt. Ein Mangel an Sprit würde dem IEA-Chef zufolge „besonders in Europa“ zu spüren sein. Neben Diesel und Benzin warnt er auch vor einem Mangel an Kerosin. Nicht mehr alle Flugzeuge könnten dann abheben, so die Befürchtung.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass es in der aktuellen Krise nicht nur um Rohöl geht. Derzeit erleben wir „eine Ölkrise, eine Gaskrise und eine Stromkrise zugleich“. Mit den Ölschocks der 1970er-Jahre seien die aktuellen Geschehnisse deshalb nicht zu vergleichen.

Von Deutschland fordert Birol mehr als nur ein 9-Euro-Ticket als Flatrate für den Nahverkehr. Zumindest für die Dauer des russischen Krieges in der Ukraine sollte Deutschland ein Tempolimit auf Autobahnen einführen (Quelle: Spiegel).

Günstiger Sprit: Tankrabatt startet am 1. Juni

Vom 1. Juni bis zum 31. August gilt an deutschen Tankstellen der von der Regierung beschlossene Tankrabatt. Hier fällt der Steuersatz für Benzin um fast 30 Cent, der für Diesel um etwa 14 Cent. An der Verfügbarkeit von Benzin und Diesel selbst wird der Rabatt aber nichts ändern – ganz im Gegenteil könnte ein Ansturm auf Tankstellen bevorstehen.

Autofahrer können am 31. Mai noch von einem weiteren Rabatt profitieren. Über die App von Lidl kostet der Sprit bei Shell-Tankstellen 5 Cent weniger pro Liter.