Die deutschen Netzbetreiber haben derzeit nicht viel zu lachen. Denn die Bundesnetzagentur ist bereit, andere Saiten aufzuziehen. Telekom, Vodafone, Telefónica/o2 und der neue im Bunde, 1&1, sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen und bieten Kunden längst nicht das, was ausgemacht wurde. Das könnte für die Provider jetzt richtig teuer werden.

Ziele verfehlt: Telekom und Co. müssen mit harten Strafen rechnen

Gut 500 weiße Flecken gibt es Angaben der Bundesnetzagentur noch in Deutschland. Damit sind Gebiete gemeint, in denen keiner der deutschen Mobilfunkanbieter sein Netz betreibt – Funklöcher eben. Doch die sollten eigentlich seit Ende 2022 geschlossen sein. So zumindest haben es Telekom, Vodafone, Telefónica/o2 und auch 1&1 versprochen, als 2019 die Mobilfunkfrequenzen neu vergeben wurden.

Die Realität sieht anders aus: Erst für 173 Masten lagen Anfang Dezember bereits konkrete Verträge zum Bau vor. Für 153 neue Masten sei drei Jahre nach der Frequenzvergabe sogar noch nicht einmal ein passender Standort gefunden worden, so Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur (Quelle: Handelsblatt).

Diese Versäumnisse können die Provider ziemlich teuer zu stehen kommen: Für jeden nicht gebauten Funkmast ist ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro drin, „je nach Verschulden“, so die Wirtschaftszeitung. Wie das Verschulden gemessen wird, bleibt offen. Was aber klar ist: Die Bundesnetzagentur will viele der Begründungen, die Telekom und Co. vorbringen, nicht mehr gelten lassen.

Politik macht Druck: Vodafone, o2 und Co. sollen schnell liefern

Auch aus der Politik wird inzwischen Druck gemacht: „Es ist frustrierend, dass die Ziele teilweise nicht erreicht wurden. Wir werden Gründe und Verantwortung diskutieren und auch die nötigen Konsequenzen ziehen“, so Nadine Schöne von der CDU, Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur. Die Behörde will sich in den kommenden Tagen erneut mit Vertretern der Netzbetreiber zusammensetzen, um die Schuldfrage zu klären und nach Lösungen zu suchen.

Tabea Rößner, Vorsitzende des Digitalausschusses im Bundestag, kritisiert die Mobilfunker ebenfalls. Auch wenn der Ausbau in ländlichen Gebieten schwierig sei, habe man die Auflagen nicht gefasst, damit „sie folgenlos sind, wenn sie nicht erfüllt werden“.

Vor allem 1&1 hat dabei noch viel nachzuholen. Ursprünglich sollte der vierte Netzbetreiber Deutschlands bis Ende 2022 mit 1.000 Standorten ein neues Netz aufgespannt haben. Mit einiger Verspätung sind vor kurzem die ersten drei Masten freigeschaltet worden. Sollte die Behörde die Strafen ausreizen, dürfte das 1&1 besonders hart treffen.

Bei anderen Auflagen hingegen haben die Provider geliefert wie vereinbart. So decken sie etwa 98 Prozent der deutschen Haushalte mit schnellem mobilen Internet ab.

