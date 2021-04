Einen Kaffee trinken und dann noch schnell ein Tesla Model 3 einpacken: Tchibo steigt in das Geschäft mit Elektroautos ein. In Kooperation mit like2drive bietet der Kaffeeröster nun ein Auto-Abo an. Alternativ zum Tesla gibt es noch den Fiat 500E Icon. Die Preise beginnen bei 289 Euro im Monat.

E-Auto bei Tchibo: Tesla Model 3 als Abo

Tchibo ist eine ungewöhnliche Kooperation mit like2drive eingegangen. Über den Carsharing-Anbieter lassen sich nun die E-Autos Tesla Model 3 und Fiat 500E Icon mieten. Für das Elektroauto von Fiat möchte man 289 Euro im Monat haben. Deutlich teurer wird es, wenn sich Kunden für das E-Auto von Tesla entscheiden. Hier werden 777 Euro monatlich fällig.

Tesla bei Tchibo

Beim Fiat 500E Icon gibt es 13.000 Freikilometer dazu, die Laufzeit beträgt 13 Monate. Etwas anders sieht es beim Tesla Model 3 raus, hier stehen 10.000 Kilometer bei einer Laufzeit von 12 Monaten zur Verfügung. Alternativ können sich Interessierte auch für zwei Jahre an like2drive binden, in diesem Fall stehen 20.000 Kilometer zur Verfügung. Sowohl der Fiat wie auch der Tesla stehen in diversen Farben bereit. Das Mindestalter für das Abo liegt bei 21 Jahren.

Der Anbieter spricht von einem All-inclusive-Paket. Kosten für Versicherung, Inspektion oder Wartung sind in der monatlichen Rate bereits inkludiert. Auch eine gesonderte Anzahlung oder Schlussrate muss nicht geleistet werden. Eine automatische Verlängerung des Vertrages findet nicht statt. Sowohl der Fiat 500E Icon als auch das Tesla Model 3 stehen jeweils als Neuwagen zur Verfügung.

Tesla bei Tchibo als Abo: So funktioniert's

Nach einer Bestellung über die Webseite von like2drive erhalten Kunden ihren Vertrag per E-Mail. Anschließen kann das Elektroauto abgeholt werden. Wer einen Wunschort mitsamt Termin festlegen möchte, der zahlt einen Aufpreis von 199 Euro.

Vier Monate vor Ende der Vertragslaufzeit kann bei Bedarf ein Folgefahrzeug bestellt werden. Nach Ablauf des Vertrages wird das Auto an einen Rückgabeort gestellt oder alternativ beim Kunden abgeholt.