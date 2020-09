GIGA verrät es zuerst: In Kooperation mit LucasFilm und Disney+ gibt es ab sofort eine neue Polaroid-Kamera, die nicht nur zufällig an die Star-Wars-Serie The Mandalorian erinnert. Passend zur Sofortbildkamera Polaroid Now gibt es auch den i-Type-Farbfilm mit besonderen Designs.

Exklusiv: Polaroid Now – das kann die Mandalorian-Kamera

Bis zur Veröffentlichung der zweiten Staffel von The Mandalorian müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, doch echte Fans haben jetzt schon einen Grund mehr, sich auf die Fortsetzung des Star-Wars-Spin-Offs bei Disney+ zu freuen. GIGA berichtet exklusiv, dass Hersteller Polaroid eine ganz besondere Edition seiner Polaroid Now auf den Markt bringt. Damit soll nicht weniger als die „Magie in unserer eigenen Galaxie“ eingefangen werden.

Typisch für analoge Kameras dieser Art sind die sofort verfügbaren Bilder, die schon nach kurzer Zeit aus der Polaroid Now kommen. Daran hat sich im Prinzip auch nichts geändert, doch ein spezieller Film liegt mit im Paket, der über Rahmen im Mandalorian-Stil verfügt. Acht Fotos werden so zu Sammlerstücken. Die Rahmen sind in Sepia, Violett und Grün gehalten und mit Zeichen und Symbolen aus The Mandalorian geschmückt. Hinzu kommen noch zwölf besondere Lichtschutzfolien, die sich ebenfalls zum Sammeln eignen.

Die Kamera selbst verfügt über einen Autofokus und Blitz. Aufgeladen wird die interne Batterie ganz einfach über USB. Über einen Timer kann der Auslöser das Foto erst nach neun Sekunden erstellen. Eine doppelte Belichtung der Bilder ist bei Bedarf auch möglich.

Star-Wars-Kamera im Mandalorian-Design

Die Sonderausgabe der Polaroid Now ist farblich von der Rüstung der Mandalorianer inspiriert und erinnert an Beskar-Stahl von der Titelfigur im Star-Wars-Spin-Off. Sie kann ab sofort für 139,99 Euro ohne zusätzliche Versandkosten bestellt werden. Darüber hinaus ist ein Starter-Set verfügbar, bei dem es nicht nur einen, sondern gleich drei Filme (i-Type Color) mit besonderen Rahmen gibt. Einzelne Filme können separat für 17,99 Euro erstanden werden.