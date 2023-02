Auf Steam könnt ihr euch jetzt eines der besten 4X-Strategiespiele der letzten Jahre schnappen – und das zu einem absoluten Top-Preis. Civilization 6 ist in einer Rabattaktion von Publisher 2K um 90 Prozent im Preis reduziert.

Für Fans von Strategie-Spielen führt kein Weg an der Civilization-Reihe vorbei. Bereits seit 1991 ziehen die Hits Spieler mit ihrem komplexen, taktischen und rundenbasierten Gameplay in den Bann. Wenn ihr den neuesten Eintrag der Reihe, Civilization 6, noch nicht ausprobiert habt, bietet sich nun die perfekte Gelegenheit, denn das Spiel ist auf Steam momentan bereits für unter 10 Euro zu haben.

Civilization 6: Strategie-Hit jetzt um 90 Prozent reduziert

Wenn ihr auf der Suche nach einem echten Strategie-Koloss seid, in dem ihr unzählige Stunden damit verbringen könnt, euer Imperium aufzubauen und nach und nach durch Handel, Erfindungen und Eroberungen zu vergrößern, dann ist Civilization 6 die richtige Wahl. Normalerweise kostet das Spiel auf Steam 59,99 Euro, aber aktuell könnt ihr es euch schon für 5,99 Euro sichern.

Schaut euch hier den Trailer zu Civilization 6 an:

Civilization 6 | Das Aufbaustrategiespiel - jetzt auch für Konsole

Falls ihr direkt noch mehr Spielinhalte haben wollt, könnt ihr natürlich ebenfalls die Civilization 6 Platinum Edition für 15 Euro statt 167,91 Euro kaufen. Wenn ihr wirklich alles haben wollt, was Civilization 6 zu bieten hat, dann bietet Steam ebenfalls das Anthology-Bundle für 29,62 Euro statt 209,85 Euro an. Die Angebots-Aktion läuft noch bis zum 2. März 2023.

Sid Meier’s Civilization® VI Firaxis Games

Steam-Charts: Strategie-Hits hoch im Kurs

Dank des Mega-Rabatts schleicht sich Civilization 6 derzeit auch knapp 7 Jahre nach dem Release noch einmal in die Topseller-Charts auf Steam. Dort ist es derzeit aber bei Weitem nicht das einzige Strategie-Spiel, das hoch im Kurs steht: Auch das kürzlich erschienene Remake Pharaoh: A New Era und Age of Empires 4 können in der Bestseller-Liste auf sich aufmerksam machen – Spitzenreiter ist allerdings weiterhin Hogwarts Legacy. (Quelle: Steam)

In unserem Artikel zeigen wir euch, welche Dinge ihr vor dem Spielen von Civ 6 unbedingt wissen solltet:

