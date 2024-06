Toyota hält an Verbrennern fest: Neue Motoren brauchen kein Benzin

Toyota geht einen anderen Weg: Während die Konkurrenz zunehmend auf Elektrofahrzeuge setzt, stellt Toyota eine neue Serie effizienter Vierzylindermotoren vor. Diese sind nicht nur für Benzin ausgelegt, sondern auch für den Betrieb mit verschiedenen anderen Kraftstoffarten.

Toyota stellt neue Verbrennungsmotoren vor

Gemeinsam mit Mazda und Subaru hat Toyota jetzt eine neue Familie von Verbrennungsmotoren vorgestellt, die in den Hubraumklassen 1,5, 2,0 und 2,5 Liter erhältlich sein werden. Sie können nicht nur mit herkömmlichen Kraftstoffen betrieben werden.

Die neuen Motoren sind laut Toyota rund 10 Prozent leichter und kompakter als ihre Vorgänger. Das mache sie besonders für moderne, platzsparende Fahrzeugdesigns geeignet. Weniger Gewicht und Größe gingen aber nicht zu Lasten der Leistung: Toyota verspricht sogar eine höhere Leistungsdichte und einen verbesserten Wirkungsgrad, was die Motoren auch für künftige Hybridkonzepte attraktiv machen soll.

Außergewöhnlich ist die Flexibilität hinsichtlich der verwendbaren Kraftstoffe. Neben herkömmlichem Benzin können sie auch mit Biokraftstoff, flüssigem Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Diese Vielseitigkeit zeige das Engagement von Toyota für eine nachhaltige Mobilität. Toyota-Chef Koji Sato will „Kunden verschiedene Optionen zur Erreichung der CO2-Neutralität bieten“ (Quelle: Toyota).

Toyota: Verbrenner haben Zukunft

Die neuen Motoren sollen nicht nur in künftigen Verbrennermodellen von Toyota zum Einsatz kommen, sondern auch bei Mazda und Subaru. Bei beiden Unternehmen ist Toyota Großaktionär. Darüber hinaus ist eine intensivere Zusammenarbeit mit Mitsubishi und dem Ölkonzern Idemitsu Kosan geplant. Sowohl bei der Entwicklung neuer Motoren als auch bei anderen Technologien müsse an einem Strang gezogen werden, so Toyota.

