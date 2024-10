Ohrfeige für deutsche Autobauer: Studie zeigt, welche Modelle wirklich lange halten

Wo ist die „deutsche Wertarbeit“?

Die Ergebnisse dieser Studie sind ein Weckruf für die deutsche Autoindustrie. Während man hierzulande gerne die „deutsche Wertarbeit“ feiert, zeigen die Japaner, was echte Langlebigkeit bedeutet. Es wird höchste Zeit, dass unsere Premiumhersteller ihre Prioritäten überdenken. Luxus und Fahrleistung sind schön und gut, aber was nützt das tollste Infotainment-System, wenn der Motor nach 200.000 km den Geist aufgibt? In Zeiten von Ressourcenknappheit und wachsendem Umweltbewusstsein könnte Langlebigkeit der Schlüssel zum Erfolg sein. Vielleicht sollten sich die Ingenieure in Stuttgart, München und Wolfsburg mal ein Beispiel an ihren Kollegen in Toyota City nehmen – auch wenn’s wehtut.