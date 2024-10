Ab heute 12 Prozent günstiger: DB startet neues Spar-Angebot

Die Deutsche Bahn hat eine Sparpreis-Aktion gestartet: Wer sich zwischen dem 21. und 29. Oktober für eines der günstigen Tickets entscheidet, zahlt 12 Prozent weniger. Die Reise kann bis zum 28. Oktober 2025 angetreten werden.

DB: Sparpreis-Tickets mit 12 Prozent Rabatt

Die Deutsche Bahn verlängert die Vorkaufsfrist für Tickets von sechs auf zwölf Monate – und bietet zur Feier des Tages eine Sparpreisaktion an: Vom 21. bis 29. Oktober 2024 können Reisende alle nationalen Super-Sparpreis- und Sparpreis-Tickets mit 12 Prozent Rabatt buchen. Die Aktion gilt für Fahrten vom 21. Oktober 2024 bis zum 28. Oktober 2025 (Quelle: Deutsche Bahn).

Anzeige

Bei einem Super-Sparpreis-Ticket, das regulär für 17,99 Euro erhältlich ist, zahlen Kunden in der zweiten Klasse mit dem Rabatt nur noch 15,83 Euro für die Fahrt im Fernverkehr. In der ersten Klasse sind es 21,11 Euro statt 23,99 Euro. Hinzu können weitere Rabatte in Form einer BahnCard kommen.

Nach Angaben der Bahn eröffnet die verdoppelte Vorkaufsfrist vor allem Familien und Urlaubern neue Planungsmöglichkeiten. Sie können sich nun frühzeitig günstige Tickets für die Schulferien oder andere wichtige Termine sichern. Die erweiterte Vorkaufsfrist gilt allerdings vorerst nicht für internationale Verbindungen. Hier bleibt es bei der bisherigen Frist von sechs Monaten.

Anzeige

Einschränkungen bei Sparpreis-Tickets beachten

Trotz der attraktiven Preise sollten Reisende die Bedingungen der Sparpreis-Tickets im Auge behalten. Super-Sparpreis-Tickets können weder umgetauscht noch storniert werden. Eine Ausnahme bildet die Sofortstornierung: Tickets, die über die Website der Bahn oder den DB Navigator gebucht wurden, können innerhalb von drei Stunden nach dem Kauf storniert werden.

Sparpreis-Angebote gelten nur für die gebuchte Verbindung und sind an bestimmte Züge gebunden. Sie können in ICE-, IC- und EC-Zügen genutzt werden. Für Nahverkehrszüge wie RE, RB oder S-Bahn besteht keine Zugbindung, sofern diese mitgebucht wurden.

Anzeige

Tickets lassen sich über den DB Navigator kaufen:

DB Navigator: Die App der Deutschen Bahn

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.