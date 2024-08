Deutsche Bahn ändert Sparpreise: Neuerung wird Kunden nicht gefallen

Wer mit der Deutschen Bahn fährt, bucht oft schon besonders früh. Denn so lassen sich meistens deutlich die günstigsten Ticketpreise erzielen. Gerade Sparfüchsen verpasst die DB mit einer aktuellen Änderung aber einen starken Dämpfer.

Bahn macht Schluss: Storno-Zeit nur 3 Stunden

Super Sparpreis oder Sparpreis – wer früher bucht, hat auch bei der Deutschen Bahn bessere Chance auf ein erschwingliches Zugticket. Doch die DB hat jetzt die Bedingungen für die beliebten Preisoptionen geändert – und noch für einige mehr.



Genau gesagt, geht es um die Storno-Bedingungen. Wer sich bisher für eines der vergünstigten Tickets entschieden hat, konnte sich noch bis zu 12 Stunden nach der Buchung anders entscheiden und den Kauf kostenlos stornieren. Jetzt streicht die Bahn die Storno-Zeit zusammen – auf nur noch 3 Stunden ab Kauf.

Diese Änderung gilt seit dem 1. August sowohl für die günstigeren Optionen „Sparpreis“ und „Super Sparpreis“, als auch bei Flexpreis-Tickets (ohne Zugbindung) und sogar für Sitzplatzreservierungen, wie die Bahn auf ihrer Webseite erklärt.



Wichtig: Die kostenlose Stornierung ist grundsätzlich nur für Online-Tickets verfügbar, also beim Kauf über die Webseite oder die Apps der Deutschen Bahn. Außerdem wird die Stornierung nur vor dem ersten Geltungstag angeboten. Bedeutet: Am Tag eurer Fahrt könnt ihr nichts mehr stornieren, auch wenn ihr gerade erst gebucht habt.

Super Sparpreis ohne Sofort-Storno

Wer eine Fahrkarte zu den betroffenen Preisoptionen bucht, sollte sich also sicher mit der Zugwahl sein. Wenn das dreistündige Storno-Fenster geschlossen ist, gelten die jeweiligen Storno-Optionen eurer Fahrkarten. Im Fall des Super Sparpreises ist die Stornierung dann ausgeschlossen, ihr erhaltet also kein Geld zurück.



Beim Sparpreis wird eine Storno-Gebühr von 10 Euro erhoben. Den Rest des Ticketpreises erhaltet ihr aber nicht als Auszahlung zurück, sondern in Form eines Gutscheins, der drei Jahre lang gültig ist. Das dürfte sich in den meisten Fällen trotzdem lohnen, wenn ihr eure Reise doch nicht antreten könnt – und es entsprechend schnell genug wisst.

