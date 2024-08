ICE für 10 Euro: Deutsche Bahn haut besonderen Sparpreis raus

Wer mit der Deutschen Bahn fährt, ist aktuell oft nicht vom Glück verfolgt. Bei einem Höchststand an Verspätungen gibt es jetzt aber immerhin Fahrkarten, die besonders günstig sind. Für 10 Euro mit ICE und IC fahren könnt ihr aber nur unter speziellen Bedingungen.

10 Euro für die Kurzstrecke: DB startet neuen Sparpreis

Die Deutsche Bahn hat ein neues Spar-Angebot aufgelegt. Wer bis zum 14. Dezember – dem Tag der jährlichen Fahrplan-Überarbeitung – einen Städtetrip in Deutschland plant oder andere Reisen mit der Bahn antritt, kann sich jetzt Tickets ab 9,99 Euro sichern.



Dabei gibt es aber einiges zu beachten – vor allem, dass das Sonderangebot nur für Kurzstrecken gedacht ist. Besonders beliebt sind der Bahn zufolge:

Dresden – Leipzig

Hamburg – Bremen

Hannover – Wolfsburg

Köln – Düsseldorf

Köln – Essen

Leipzig – Magdeburg

München – Augsburg

München – Ingolstadt

Stuttgart – Karlsruhe

Stuttgart – Ulm

Die Aktion ist nicht grundsätzlich neu, sondern wird von der DB regelmäßig neu aufgelegt. Gestartet ist die diesjährige Aktion am 12. August. Buchen könnt ihr die besonderen Sparpreise online auf der Webseite der Deutschen Bahn (bei der DB ansehen) oder über die App DB Navigator sowie an offiziellen Verkaufsstellen der Bahn – jedenfalls wenn ihr schnell seid.



Denn die Ticket-Kontingente sind begrenzt. Der Aktionszeitraum dauert bis 30. September (Quelle: Deutsche Bahn). Das bezieht sich nur auf den Buchungszeitraum. Die eigentliche Fahrt muss aber vor dem 14. Dezember liegen. Wenn vorher alle vergünstigten Tickets verkauft wurden, habt ihr allerdings Pech.

Bahncard-Kunden sparen mehr

Die Sparpreise sind außerdem mit dem Rabatt der Bahncard kombinierbar. Nach Angaben der DB fällt der Preis so auf bis zu 7,49 Euro pro Ticket. Ihr solltet euch bei der Reise aber sicher sein, denn die DB hat erst kürzlich ihre Storno-Richtlinien überarbeitet.

Wer eine Reise auf den in der Aktion enthaltenen Strecken plant, kann sich also auf ein ordentliches Sparpotenzial freuen. Ihr könnt aber auch profitieren, wenn ihr andere Ziele habt. Wer etwas Zeit investiert, kann getrennte Tickets für Teilabschnitte einer Strecke kaufen und so ebenfalls sparen. Oft müsst ihr dafür nicht einmal umsteigen. Ein ähnlicher Trick funktioniert auch auf vielen längeren Strecken.

