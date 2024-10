Deutsche Bahn fährt pünktlicher – doch das heißt nicht viel

Die Züge der Deutschen Bahn sind im September wieder pünktlicher gefahren – zumindest etwas. Der Fahrgastverband Pro Bahn zeigt sich von der Verbesserung nur wenig beeindruckt und warnt: Die Probleme seien noch lange nicht ausgestanden.

Deutsche Bahn fährt pünktlicher – wenn auch nur ein wenig

Im September erreichten 62,4 Prozent der ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn pünktlich ihr Ziel – eine Steigerung um 1,8 Prozentpunkte gegenüber den Werten vom August. Als pünktlich gilt ein Zug bei weniger als 6 Minuten Verspätung.

Neben der klassischen Verspätungsangabe weist die DB inzwischen die sogenannte „Reisendenpünktlichkeit“ aus. Dabei geht es nicht um die Züge, sondern um den Anteil der Fahrgäste, die ihr Ziel mit einer Verspätung unter 15 Minuten erreichen. Der Wert verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 67,9 Prozent im September 2024 (Quelle: dpa via n-tv). Im Gegensatz zur gewöhnlichen Pünktlichkeitsquote der DB werden hier auch Zugausfälle berücksichtigt.

Fahrgastverband rechnet ab: DB hat noch viel zu tun

Obwohl es also zumindest im September schon besser geworden ist, sind Fahrgastvertreter wie der Verband Pro Bahn noch lange nicht zufrieden mit dem, was die Bahn aktuell abliefert. Detlef Neuß, Vorsitzender von Pro Bahn, sieht in den Zahlen bisher nur „marginale Verbesserungen“, hingegen „noch keine zufriedenstellenden Werte“ und fordert weitere Anstrengungen (Quelle: Bahnblogstelle).

Neuß zufolge müsse noch viel passieren, bis die Bahn ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden kann – und dann auch eine Chance hätte, den Kundinnen und Kunden gegenüber verlässlich aufzutreten. Die Richtung aber stimmt: „Es geht nach oben und das ist positiv“, so der Pro-Bahn-Vorsitzende. Doch „dass es so langsam nach oben geht, ist weniger erfreulich.“

Die Gründe für das gesteigerte, trotzdem aber weit hinter dem Anspruch der DB zurückbleibende Pünktlichkeitsergebnis, sind klar. Das marode Streckennetz ist längst an seine Grenzen gekommen. Die ersten begonnenen Sanierungsarbeiten, damit einhergehende Baustellen und Streckensperrungen sorgen für jede Menge Störungen im Fahrplan.

An der wichtigen Riedbahn-Strecke läuft bereits die Sanierung:

Deutsche Bahn: Die Sanierung der Riedbahn beginnt

