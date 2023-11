Tribute von Panem: Jennifer Lawrence kommt zurück – unter einer Bedingung

In Kürze gibt es bereits fünf Filme der „Tribute von Panem“-Reihe. In vier davon steht der Charakter Katniss Everdeen im Mittelpunkt, gespielt von Jennifer Lawrence. Die würde gern zurückkehren, das ist allerdings nicht so einfach.

Die Tribute von Panem 3 - Mockingjay Teil 1 Facts

Jennifer Lawrence würde gerne wieder in die Rolle der Katniss schlüpfen

Mit Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange erscheint in Kürze ein Prequel zur Reihe – ohne Jennifer Lawrence und das hat seinen Grund. Denn die Geschichte von Katniss Everdeen wurde in den ersten vier Filmen erzählt und trotzdem würde die Oscar-Preisträgerin es lieben, wenn Katniss in ihr Leben zurückkehren würde (Quelle: Variety).

Zum Leidwesen vieler ist das allerdings unwahrscheinlich. Produzentin Nina Jacobson und Regisseur und Produzent Francis Lawrence bezweifeln, dass Autorin Suzanne Collins die Katniss-Mythologie erweitern wird (Quelle: Yahoo).

Achtung! Kurzer Spoiler.

Das Ende von Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 zeigt nicht nur, dass Katniss es schafft, das gleichnamige jährliche Ereignis zu beenden, sondern auch die Zukunft, in der sie mit ihrem Mann Peeta und ihren Kindern friedlich in Distrikt 12 lebt.

Die Autorin müsste also einen völlig neuen Roman schreiben, um ihre ursprüngliche Trilogie fortzusetzen, was nach Ansicht der Regisseure sehr unwahrscheinlich ist. Man würde sich zwar freuen, aber letztlich käme es auf die Idee der Autorin Suzanne Collins an.

Ihr kennt den Film noch nicht? Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

The Hunger Games: Mockingjay Part 2

Worum geht es in Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange?

Die bevorstehende Produktion führt die Zuschauer in vergangene Dekaden vor den Ereignissen der Filme mit Jennifer Lawrence. Dabei wird die Geschichte des jungen Coriolanus Snow im vom Krieg gezeichneten Kapitol erzählt. Die Ereignisse seines Lebens entscheiden darüber, „ob er am Ende ein Singvogel oder eine Schlange sein wird“ (Quelle: Netflix).

Der Film feiert am 16. November 2023 Premiere im Kino.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.