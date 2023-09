Trotz 94 % auf Steam: Entwickler will eigenes Spiel löschen

Cult of the Lamb hat sich zu einem wahren Steam-Liebling entwickelt. Doch auch die positive Bewertung von 94 Prozent lässt den Entwickler nicht davor zurückschrecken, mit der Löschung des Spiels zu drohen. Der Grund dafür könnte auch andere Entwickler zukünftig betreffen.

Da Unity ab 2024 ein neues Bezahlsystem für seine Engine einrichten möchte und Entwickler somit zur Kasse gebeten werden, hat Massive Monster angekündigt, seinen Mega-Erfolg zum 1. Januar 2024 von Steam zu löschen. Dies geht aus einem Twitter-Post des Entwicklers hervor:

Des Weiteren beschwert sich der Entwickler in einem weiteren Post über die Entscheidung von Unity:

Für alle, die es nicht wissen: Cult of the Lamb wurde in Unity erstellt.

Unity stellt eine Laufzeitgebühr basierend auf Spielinstallationen vor. Unser Team spezialisiert sich auf Unity-Spiele, was hat das also für Auswirkungen auf uns? Nun, wir haben einige Zukunftsprojekte in der Pipeline, die ursprünglich in Unity entwickelt werden sollten. Diese Veränderung würde signifikante Verzögerungen erzeugen, da unser Team sich komplett neue Skill-Sets aneignen müsste.

Die Mission von Massive Monster ist es neue und aufstrebende Indie-Games zu unterstützen und zu promoten. Die Vorstellung dieser Gebühren von Unity könnte angehende Indie-Entwickler vor signifikante Herausforderungen stellen.

Hört auf, so stinkig zu sein, Unity!