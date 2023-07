Die Literaturwelt trauert: Milan Kundera ist tot. Berühmt wurde der Schriftsteller für seinen Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit“, der auch von Hollywood verfilmt wurde. Zu Ehren von Kundera ändert ARTE am Sonntag das Programm.

Zum Tode von Milan Kundera ändert ARTE das TV-Programm

Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche und Derek de Lint: Als „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ 1988 verfilmt wurde, gab sich die Hollywood-Elite die Klinke in die Hand. Überraschend war das nicht, denn das Drehbuch des mehrfach ausgezeichneten Dramas basierte auf dem gleichnamigen Meisterwerk von Milan Kundera.

Wer mehr über den tschechischen Schriftsteller wissen möchte, hat am kommenden Sonntag die Gelegenheit dazu. Zu Ehren des kürzlich verstorbenen Kundera sendet ARTE am 16. Juli 2023 um 23:15 die Dokumentation „Die Ironie des Seins.“ Dafür ändert der deutsch-französische Kultursender sogar das Programm (via Kino.de).

Auch in der ARTE-Mediathek wird das Werk von Milan Kundera gewürdigt. Bis zum 10. Oktober 2023 steht dort ein Porträt des Künstlers zum Abruf bereit.

Milan Kundera ist am 11. Juli im Alter von 94 Jahren in seiner Wahlheimat Frankreich verstorben.

